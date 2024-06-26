Плохой пас Антониу Силвы и фол в штрафной привели к двум голам Грузии в ворота Португалии. Защитник интересен «МЮ», «Баварии» и «ПСЖ»

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Антониу Силва Футбол

Действия Антониу Силвы привели к двум голам в ворота сборной Португалии.

На 2-й минуте игры против сборной Грузии на Евро-2024 защитник неудачно сделал передачу, что привело к результативной контратаке.

На 57-й минуте Жорж Микаутадзе реализовал пенальти, назначенный за фол Силвы на Луке Лочошвили.

Защитник, представляющий «Бенфику», впервые вышел в стартовом составе на этом чемпионате Европы. В игре с Турцией он появился на поле на 83-й минуте, а с Чехией не играл.

Ранее сообщалось, что Силва интересен «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «ПСЖ».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Для Мю идеально подходит. Будет компания Макгваеру.
+37
-1
+36
А как же всякие «эксперты» которые говорили что Пепе не должен быть в основе? И что его взяли тупо ради рекорда по возрасту
+15
0
+15
Человек себе за один день всю жизнь обеспечил: у него в Грузии теперь статус национального героя, пожизненная пенсия, пол-Батуми и пару виноградников впридачу, так ещё и Англия с Нидерландами по мешочку с золотом пришлют, а бриты, может, и в рыцари посвятят за то, что он им с помощью Грузии в 1/8 вместо голландцев подмахнул Словакию.

Но вот в Румынию ему лучше не приезжать))))
+13
-1
+12
+10 млн к стоимости сегодня сделал
+5
0
+5
Магуайр и Далот: наш Антошка!
+4
-1
+3
А Динамо Тбилиси не интересуется парнем?)
+2
0
+2
Ответ shahmur
Для Мю идеально подходит. Будет компания Макгваеру.
А для Упомекано?
+2
0
+2
Думаю, его Ференцварош купит. И распнет.
+1
0
+1
Ответ Roman-white
А как же всякие «эксперты» которые говорили что Пепе не должен быть в основе? И что его взяли тупо ради рекорда по возрасту
Ради рекорда там другого взяли
+2
-1
+1
Ответ Consistency
Человек себе за один день всю жизнь обеспечил: у него в Грузии теперь статус национального героя, пожизненная пенсия, пол-Батуми и пару виноградников впридачу, так ещё и Англия с Нидерландами по мешочку с золотом пришлют, а бриты, может, и в рыцари посвятят за то, что он им с помощью Грузии в 1/8 вместо голландцев подмахнул Словакию. Но вот в Румынию ему лучше не приезжать))))
Надеюсь, ваш коммент оценят по достоинству )))
+1
0
+1
Оооочень толстый троллинг для МЮ
0
0
0
Вся сборная Португалии в этом матче была ужасна играли как настоящий мусор .
0
0
0
как раз для МЮ самый раз 😂
0
0
0
Мир
0
0
0
Пр
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий