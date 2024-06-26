Плохой пас Антониу Силвы и фол в штрафной привели к двум голам Грузии в ворота Португалии. Защитник интересен «МЮ», «Баварии» и «ПСЖ»
Действия Антониу Силвы привели к двум голам в ворота сборной Португалии.
На 2-й минуте игры против сборной Грузии на Евро-2024 защитник неудачно сделал передачу, что привело к результативной контратаке.
На 57-й минуте Жорж Микаутадзе реализовал пенальти, назначенный за фол Силвы на Луке Лочошвили.
Защитник, представляющий «Бенфику», впервые вышел в стартовом составе на этом чемпионате Европы. В игре с Турцией он появился на поле на 83-й минуте, а с Чехией не играл.
Ранее сообщалось, что Силва интересен «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «ПСЖ».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Но вот в Румынию ему лучше не приезжать))))