Плохой пас Антониу Силвы и фол в штрафной привели к двум голам Грузии в ворота Португалии. Защитник интересен «МЮ», «Баварии» и «ПСЖ»

Действия Антониу Силвы привели к двум голам в ворота сборной Португалии.

На 2-й минуте игры против сборной на Евро-2024 защитник неудачно сделал передачу, что привело к результативной контратаке.

На 57-й минуте Жорж Микаутадзе реализовал пенальти, назначенный за фол на Луке Лочошвили.

Защитник, представляющий «Бенфику», впервые вышел в стартовом составе на этом чемпионате Европы. В игре с Турцией он появился на поле на 83-й минуте, а с Чехией не играл.

Ранее сообщалось, что Силва интересен «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «ПСЖ».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?