«МЮ», «Бавария» и «ПСЖ» хотят Антониу Силву. «Бенфика» нуждается в деньгах, но не хочет продавать защитника заметно дешевле 100 млн евро (Correio da Manha)
Антониу Силва, вероятно, летом присоединится к топ-клубу.
Как передает FourFourTwo со ссылкой на Correio da Manha, защитник, возможно, проводит свои последние игры за «Бенфику», нуждающуюся в продаже футболистов.
В числе претендентов на 20-летнего игрока называются «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ». При этом португальский клуб не хочет продавать Силву значительно дешевле 100 млн евро – такая сумма установлена в качестве отступных.
В текущем сезоне защитник сборной Португалии провел 30 матчей в чемпионате страны. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Только Реал и Сити удачно попали