«МЮ», «Бавария» и «ПСЖ» хотят Антониу Силву. «Бенфика» нуждается в деньгах, но не хочет продавать защитника заметно дешевле 100 млн евро (Correio da Manha)

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия бундеслига Германия Антониу Силва Футбол

Антониу Силва, вероятно, летом присоединится к топ-клубу.

Как передает FourFourTwo со ссылкой на Correio da Manha, защитник, возможно, проводит свои последние игры за «Бенфику», нуждающуюся в продаже футболистов.

В числе претендентов на 20-летнего игрока называются «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ». При этом португальский клуб не хочет продавать Силву значительно дешевле 100 млн евро – такая сумма установлена в качестве отступных.

В текущем сезоне защитник сборной Португалии провел 30 матчей в чемпионате страны. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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Похоже сейчас наступает время когда за игрока просят 100 М - это норма!
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Ответ QWertY
Это наступило тогда, когда условный реал начал платить 60млн за бразильских подростков, которых никто не видел в деле)
Может, после покупки Погба за 105 миллионов? Нет?))
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Ответ boyka
Где вы их находите?😄в России никогда не было дорогих футболистов, а в Португалии каждый год появляются
Бенфика и Спортинг действуют в стиле палкина) Дорогие потому что местные.
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«Бенфика» умножитель. Грамотный бизнесмен. При продаже игроков у них часто дополнительный ноль появляется от суммы за которую они сами покупали.
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Бенфика постоянно кого-то продает за немалые деньги и постоянно нуждается в деньгах. Они их в казино относят?
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К слову, эти бесполезные бегунки за 60кк разрывают в ЛЧ и идут ко второму титулу в своей карьере, а у МЮ за всю историю всего 3 и пока больше не предвидится. Ну и куда уж Реалу тягаться с монстрами трансферного рынка, купившими Антони за 100кк и Магу - за 90)))
+2
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Видели его недавно, потенциал есть, не более, сотка за него перебор, но катарцы потянут
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Где вы их находите?😄в России никогда не было дорогих футболистов, а в Португалии каждый год появляются
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Бенфика это главный мошенник трансферного окна. не помню ни одного удачного трансфера уходящих

Только Реал и Сити удачно попали
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МЮ, ПСЖ или Саудиты?
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Комментарий удален модератором
Все, на что ты способна оказалась))
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Собирают деньги на Тюкавина
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Ответ Matterhorn Zermatt
Может, после покупки Погба за 105 миллионов? Нет?))
Это латентный рычажник, адекватных мыслей оттуда не исходит
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Ответ RealJon
Бенфика это главный мошенник трансферного окна. не помню ни одного удачного трансфера уходящих Только Реал и Сити удачно попали
Ди Мария? Аймар?? Диаш???
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Ответ Matterhorn Zermatt
Комментарий удален модератором
Продолжай плакать))
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