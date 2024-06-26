У Португалии три желтые за симуляцию на Евро-2024: две у Леау, одна у Нету
Игрок сборной Португалии получил желтую карточку за симуляцию в 3-м матче подряд.
На 44-й минуте игры группового этапа Евро-2024 полузащитник Педру Нету упал на газон возле штрафной площади сборной Грузии, имитируя столкновение с Георгием Кочорашвили.
Главный судья Сандро Шерер вынес футболисту, представляющему «Вулверхэмптон», предупреждение.
Ранее в матчах с Чехией и Турцией желтые карточки за симуляцию получал Рафаэл Леау. Форвард пропускает игру с Грузией из-за дисквалификации.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Португалы - симулянты, Англия - унылая, России - нет