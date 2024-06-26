У Португалии три желтые за симуляцию на Евро-2024: две у Леау, одна у Нету

Игрок сборной Португалии получил желтую карточку за симуляцию в 3-м матче подряд.

На 44-й минуте игры группового этапа Евро-2024 полузащитник упал на газон возле штрафной площади сборной Грузии, имитируя столкновение с .

Главный судья Сандро Шерер вынес футболисту, представляющему « », предупреждение.

Ранее в матчах с Чехией и Турцией желтые карточки за симуляцию получал . Форвард пропускает игру с Грузией из-за дисквалификации.

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