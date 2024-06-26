У Португалии три желтые за симуляцию на Евро-2024: две у Леау, одна у Нету

Теги Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия судьи Сборная Грузии по футболу Вулверхэмптон Евро-2024 Сандро Шерер Георгий Кочорашвили Рафаэл Леау Педру Нету Футбол

Игрок сборной Португалии получил желтую карточку за симуляцию в 3-м матче подряд.

На 44-й минуте игры группового этапа Евро-2024 полузащитник Педру Нету упал на газон возле штрафной площади сборной Грузии, имитируя столкновение с Георгием Кочорашвили.

Главный судья Сандро Шерер вынес футболисту, представляющему «Вулверхэмптон», предупреждение.

Ранее в матчах с Чехией и Турцией желтые карточки за симуляцию получал Рафаэл Леау. Форвард пропускает игру с Грузией из-за дисквалификации.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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21 комментарий
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Очень классический Евро!

Португалы - симулянты, Англия - унылая, России - нет
+34
-6
+28
школа геля
+33
-9
+24
Ответ Bill Zapulil
Очень классический Евро! Португалы - симулянты, Англия - унылая, России - нет
Россия вообще-то последний раз на Евро не попала в 2000-м, после знаменитого гола Шевченко со штрафного Филимонову.
+10
0
+10
Дельфинарий какой-то, а не сборная Португалии.
+11
-1
+10
Какой кумир и пример для подражания - такие игроки и получаются
+12
-4
+8
Ответ Grime Font
школа геля
Тянутся к кумиру😼
+8
-1
+7
Лучше играть жёстко как Аргентинцы, чем симулировать как мыши с Португалии...
+8
-2
+6
стерлинг не там родился
+6
0
+6
Наследие великого Дельфина 7. Всю карьеру нырять и выпрашивать пенки - такое не могло не оставить своих последователей. Криш уже оставил свой след для сб Португалии💪🏻
+6
0
+6
Без оценки справедливости этих жёлтых карточек - португальцы как будто не понимают, как вообще играть, когда их вот так судят 🤔
+4
0
+4
Матч огонь, болельщики тоже. Удачи Грузии
+3
0
+3
Рональду сейчас пойдёт бить заработанный пенальти сборной Грузии🤣🤣🤣
+3
0
+3
У Роналду ещё один рекорд, рекорд по офсайдам. Великий 🤣
+2
0
+2
У Португалии главный артист в составе, рекордсмен по всему, что можно и нельзя, научил за такое долгое время и товарищей, этому не простому ремеслу!!🇵🇹
+2
0
+2
Как говорил Гена Орлов: «Не Нету, а Есть»
+2
0
+2
Фу
+1
0
+1
У Роналду должны быть уже тоже три жёлтые за симуляции, и три за крики споры с судьёй. Более 1000 симуляций , рекорд на все времена в футболе, 150-200 грязных спецом и исподтишка ударов, более 1000 раз спорил кричал на судью.
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Гол интересный
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По конспектам кристинки
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Команда симулянтов девочек
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