Валерий Непомнящий: «Хвича не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего»

Теги Сборная Грузии по футболу Валерий Непомнящий Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Валерий Непомнящий высказался об игре Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

У вингера сборной Грузии пока нет результативных действий на турнире.

«Шансы сборной Грузии выйти из группы практически равны нулю. Команда все-таки еще сыровата для решения таких больших задач. И даже Кварацхелия не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего.

Но не будем забывать, что Грузия — дюбютант турнира. Думаю, болельщики уже довольны тем, что команда смогла набрать хотя бы одно очко», – сказал экс-тренер сборной Камеруна.

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20 комментариев
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Может ему и здесь одиноко на базе
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По мне просто Хвича сильно переоцененый игрок.
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Пока что в сборной Грузии хорошо играют только Микаутадзе и Мамардашвили
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Ответ korablev
Он официально лучший игрок серии А в 2023 году. Как его можно переоценить?
Смешно, Скилачи лучший игрок и бомбардир ЧМ 1990 года ты что то про него в дальнейшем слышал после ЧМ 1990 года. Я таких примеров когда игрок в один год свернул и потом пропал могу привести кучу.
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Микаутадзе топ вообще
+3
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Ответ djon70
Смешно, Скилачи лучший игрок и бомбардир ЧМ 1990 года ты что то про него в дальнейшем слышал после ЧМ 1990 года. Я таких примеров когда игрок в один год свернул и потом пропал могу привести кучу.
Да, просто уржаться можно. Пример ваш очень неудачный, потому что турнир из 7 матчей (пусть и ЧМ) совсем не тоже самое, что полноценный клубный сезон, в котором тебя признали лучшим футболистом 3-го по силе европейского чемпионата. Причем Хвича принес Наполи первое за 33 года чемпионство (не в одиночку, конечно, но он был явным лидером команды).

По этой отметке с него и будут теперь спрашивать, и это и есть уровень ожиданий от его игры. С ваших слов этот уровень надо понизить, потому что в футболе известны случаи игроков одного сезона. Случаи такие, наверное, найти можно, но это не говорит о том, что Хвича переоценен.

Он показал, как может играть. Не гипотетически, а реально. И именно этого от него и ждут, о чем и говорит Непомнящий.
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А, как же он забьёт больше чем Роналду ( пока есть шанс на это), или он первый матч просто переволновался, во втором матче он порвёт защитников Чехии. Или где все кто его сравнивал с Марадоной?
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Просто Хвича переоценённый игрок. Чего наши эксперты бояться об этом сказать?
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Ответ Max Semenik
Опять же, Хвичу часто используют на непривычной позиции нападающего.
Позволить себе больше одного игрока, не участвующего в обороне, Грузия не может. Поэтому он или пашет в обороне и играет на своей позиции или играет нападающим и пропускает действия в обороне.
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Хвича перестал играть хорошо в позапрошлом сезоне, ещё при Спалетти. Просто почувствовал, что всё: у него всё хорошо. Он знаменит. Зарплату поднимут. Предложения будут. Можно уже не рвать жилы.
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Пока Квара - звезда одного сезона. Таких в истории миллион, и 4/5 из них никто не помнит.
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Ответ Доктор Щульц
Пока что в сборной Грузии хорошо играют только Микаутадзе и Мамардашвили
Опять же, Хвичу часто используют на непривычной позиции нападающего.
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Ответ Доктор Щульц
Пока что в сборной Грузии хорошо играют только Микаутадзе и Мамардашвили
Микаутадзе с чехами ничего не показал, только забил с пенальти.
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Ответ korablev
Он официально лучший игрок серии А в 2023 году. Как его можно переоценить?
Милош Красич был одним из лучших игроков в Юве после перехода, но очень быстро сник. С Хвичей надеюсь такого не произойдет, но пока очень похоже, что это игрок одного сезона.
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Ответ korablev
Да, просто уржаться можно. Пример ваш очень неудачный, потому что турнир из 7 матчей (пусть и ЧМ) совсем не тоже самое, что полноценный клубный сезон, в котором тебя признали лучшим футболистом 3-го по силе европейского чемпионата. Причем Хвича принес Наполи первое за 33 года чемпионство (не в одиночку, конечно, но он был явным лидером команды). По этой отметке с него и будут теперь спрашивать, и это и есть уровень ожиданий от его игры. С ваших слов этот уровень надо понизить, потому что в футболе известны случаи игроков одного сезона. Случаи такие, наверное, найти можно, но это не говорит о том, что Хвича переоценен. Он показал, как может играть. Не гипотетически, а реально. И именно этого от него и ждут, о чем и говорит Непомнящий.
Смешно, ну приведу тебе другой пример Каутиньо ощин из лидеров АПЛ и не раз признавался лучшим игроком Ливерпуля и что он показал перейдя в Барсу(перейдя за огромные деньги) и где он сейчас? Приведу ещё другой пример из АПЛ(лучшей лиги в Европе) Азар один из лидеров Челси и сборной Бельгии перешёл в Реал (так же за большие деньги) и что он там показал и где он сейчас? Так я тебе написал про игроков которые показали не в одном сезоне (как Хвича) а в нескольких и не только в клубе но и в сборной. Сообщаю тебе что Хвича просто в первом сезоне попал "на новичка" 3огда его ни кто не знал в Европе и Италии и как раз в Гапощи подобрался отличный коллектив который и без Хвтчи вполне мог выиграть Серию А. А как только из Гаполи ушёл Сполети и игра команды изменилась и к Хвиче все в Серии А приспособились то и результат Хвтчи сразу пошёл на спад и по этому и в сборной на серьёзном турнире он просто ни чего вразумитещьного не показал. И если он вдруг перейдёт в ПСЖ то я не сомневаюсь, что он там не заиграет и будет сидеть на лавке. Так как он совсем не уровень Топ клуба.
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