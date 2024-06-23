Валерий Непомнящий: «Хвича не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего»

Валерий Непомнящий высказался об игре Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

У вингера сборной Грузии пока нет результативных действий на турнире.

«Шансы сборной Грузии выйти из группы практически равны нулю. Команда все-таки еще сыровата для решения таких больших задач. И даже Кварацхелия не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего.

Но не будем забывать, что Грузия — дюбютант турнира. Думаю, болельщики уже довольны тем, что команда смогла набрать хотя бы одно очко», – сказал экс-тренер сборной Камеруна.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?