Валерий Непомнящий: «Хвича не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего»
Валерий Непомнящий высказался об игре Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.
У вингера сборной Грузии пока нет результативных действий на турнире.
«Шансы сборной Грузии выйти из группы практически равны нулю. Команда все-таки еще сыровата для решения таких больших задач. И даже Кварацхелия не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего.
Но не будем забывать, что Грузия — дюбютант турнира. Думаю, болельщики уже довольны тем, что команда смогла набрать хотя бы одно очко», – сказал экс-тренер сборной Камеруна.
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По этой отметке с него и будут теперь спрашивать, и это и есть уровень ожиданий от его игры. С ваших слов этот уровень надо понизить, потому что в футболе известны случаи игроков одного сезона. Случаи такие, наверное, найти можно, но это не говорит о том, что Хвича переоценен.
Он показал, как может играть. Не гипотетически, а реально. И именно этого от него и ждут, о чем и говорит Непомнящий.