Роналду, Мамардашвили, Хвича, Далот, Феликс, Микаутадзе и Пальинья выйдут в старте на матч Грузия – Португалия

Грузия и Португалия объявили стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Грузии: , , , , Двали, Лочошвили, Китейшвили, Кочорашвили, , Кварацхелия, Микаутадзе.

Состав Португалии: Диогу Кошта, Диогу Далот, Инасиу, Антониу Силва, Данилу Перейра, Пальинья, Жоау Невеш, Жоау Феликс, Франсишку Консейсау, Роналду, Нету.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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