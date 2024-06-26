Роналду, Мамардашвили, Хвича, Далот, Феликс, Микаутадзе и Пальинья выйдут в старте на матч Грузия – Португалия
Грузия и Португалия объявили стартовые составы на матч Евро-2024.
Состав Грузии: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани, Двали, Лочошвили, Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.
Состав Португалии: Диогу Кошта, Диогу Далот, Инасиу, Антониу Силва, Данилу Перейра, Пальинья, Жоау Невеш, Жоау Феликс, Франсишку Консейсау, Роналду, Нету.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Аргентина без 8:2- 2 ЧМ, 11 Копа Америка
Португалия без Роналду 0 титулов, с Роналду 2 титула.
Хвича: +1 одна футболка Роналду
Итог матча: все довольны