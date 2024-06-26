Роналду, Мамардашвили, Хвича, Далот, Феликс, Микаутадзе и Пальинья выйдут в старте на матч Грузия – Португалия

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Данилу Перейра Гурам Кашия Лаша Двали Георгий Гвелесиани Жоау Пальинья Отар Какабадзе Диогу Кошта Диогу Далот Георгий Кочорашвили Жоау Феликс Георгий Чакветадзе Лука Лочошвили Педру Нету Георгий Мамардашвили Паата Китейшвили Хвича Кварацхелия Франсишку Консейсау Жорж Микаутадзе Гонсалу Инасиу Антониу Силва Жоау Невеш Футбол

Грузия и Португалия объявили стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Грузии: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани, Двали, Лочошвили, Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

Состав Португалии: Диогу Кошта, Диогу Далот, Инасиу, Антониу Силва, Данилу Перейра, Пальинья, Жоау Невеш, Жоау Феликс, Франсишку Консейсау, Роналду, Нету.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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10 комментариев
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Удачи лучшему игроку мира который вывел Португалов в топы.
Аргентина без 8:2- 2 ЧМ, 11 Копа Америка
Португалия без Роналду 0 титулов, с Роналду 2 титула.
+10
-3
+7
Роналду: +2 гола за сборную
Хвича: +1 одна футболка Роналду
Итог матча: все довольны
+2
-1
+1
Чуется мне, что без Бернарду и Бруну Ф. Роналду там впереди будет делать нечего
+2
-2
0
Надеюсь тут не будет унылого футбола и команды сыграют интересно
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Молодой грузин против Перекаченной Клубнички. Что победит молодость или опыт. Себялюбие или Себялюбие. Кто больше себя любит тот и победит.
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Что будут пить за обеду после игры болельщики мадеру или кахетинское ?
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Ответ Айтуар Куат
Удачи лучшему игроку мира который вывел Португалов в топы. Аргентина без 8:2- 2 ЧМ, 11 Копа Америка Португалия без Роналду 0 титулов, с Роналду 2 титула.
Более гениальной манипуляции цифрами не встречал 😂😂😂
+3
-3
0
Ответ Айтуар Куат
Удачи лучшему игроку мира который вывел Португалов в топы. Аргентина без 8:2- 2 ЧМ, 11 Копа Америка Португалия без Роналду 0 титулов, с Роналду 2 титула.
Люди у кого в жизни ничего интересного нет, кроме сравнений не на что толковое не способны.
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