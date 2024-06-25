Хвича Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду. Надеюсь, он даст мне свою футболку»
Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от встречи с Криштиану Роналду.
Сборная Грузии сыграет с командой Португалии в третьем туре группового этапа Евро-2024.
«Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку», – сказал вингер сборной Грузии и «Наполи».
Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Сухая и совсем не пахнет?
Грузия в матче с Чехией откровенно отскочила, и давненько я не помню, чтобы была разница между ударами такой подавляющей, учитывая, что Чехия не особо то сильная сборная... Но даже просто средняя Чехия делает 20+ ударов и 10+ ударов в створ по воротам Грузии, пока Грузия имеет невыразительные 5-1 или 6-2 или сколько там у них было? Просто чудесное очко было заработано. Турция, на примере матча с Португалией - тоже сборная мягко говоря... так себе, так как оборона у турков просто нулевая, такой обороны на таком уровне вообще не должно быть(2-ой гол как апофеоз дурости), но против ТАКИХ турков - грузины вообще проиграли. Очень слабый перфоманс в сумме, проигрыш туркам без обороны и чудо-отскок против средних чехов.
кайфарик с ваххабитской бородкой может только мешаться своей команде. это минус 1 игрок в составе.