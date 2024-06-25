Хвича Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду. Надеюсь, он даст мне свою футболку»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от встречи с Криштиану Роналду.

Сборная Грузии сыграет с командой Португалии в третьем туре группового этапа Евро-2024. 

«Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку», – сказал вингер сборной Грузии и «Наполи». 

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. 

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33 комментария
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Пепе тебе даст подзатыльника
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+38
Ты играл в одной команде с Борей Ротенбергом как после этого можно еще о чем то мечтать?
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-3
+22
Ответ Великий Алонсо
Криштиану настолько велик, что другие футболисты мечтают получить даже его потную и вонючую футболку, лишь бы она только была от самого Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.
У других она не потная?
Сухая и совсем не пахнет?
+18
-5
+13
Ответ Knife707
Пепе тебе даст подзатыльника
Пепе даст длинный чулок
+13
-4
+9
Заранее выбросил белое полотенце боец
+5
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Чехи портишей облизывали, теперь вот грузины, они вообще побеждать собираются?
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Грузия очень слабая сборная. Наглядный пример, что не нужно допускать до Евро команды, которые вообще выходят по пути Лиги Наций, да еще дивизиона...D(прим. в дивизионе Д играют сплошь карлики и полные слабаки).

Грузия в матче с Чехией откровенно отскочила, и давненько я не помню, чтобы была разница между ударами такой подавляющей, учитывая, что Чехия не особо то сильная сборная... Но даже просто средняя Чехия делает 20+ ударов и 10+ ударов в створ по воротам Грузии, пока Грузия имеет невыразительные 5-1 или 6-2 или сколько там у них было? Просто чудесное очко было заработано. Турция, на примере матча с Португалией - тоже сборная мягко говоря... так себе, так как оборона у турков просто нулевая, такой обороны на таком уровне вообще не должно быть(2-ой гол как апофеоз дурости), но против ТАКИХ турков - грузины вообще проиграли. Очень слабый перфоманс в сумме, проигрыш туркам без обороны и чудо-отскок против средних чехов.
+4
-1
+3
мечтал , пока был в лесу с медведями на базе Локо?
+11
-9
+2
Ответ Никита Алексеев
У других она не потная? Сухая и совсем не пахнет?
пахнет, но не goatом))
+3
-1
+2
После игры сколько угодно можно петь дифирамбы игрокам соперника. А перед таким важным матчем, подобные высказывания выглядят очень проигрышно. В этом плане, высказывание Карпина про Зидана и компанию, мне ближе.
+2
0
+2
Ответ Доктор Щульц
Посмотрим как Хвича проявит себя в этом матче
спойлер: никак.

кайфарик с ваххабитской бородкой может только мешаться своей команде. это минус 1 игрок в составе.
+6
-4
+2
Ответ Кросс Тони Кросса
Интересно, а эту футболку постирают или она будет лежать у него дома грязная, чтобы запах Роналду не выветрился
роналду не потеет. он мироточИт.
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Ответ Константин Михайлович
Ты играл в одной команде с Борей Ротенбергом как после этого можно еще о чем то мечтать?
ржал в голос
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Ответ Великий Алонсо
Криштиану настолько велик, что другие футболисты мечтают получить даже его потную и вонючую футболку, лишь бы она только была от самого Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.
А когда другие футболисты меняются футболками, те олд-спайсом все пользовались - негры на коне
+2
-1
+1
Нет в Хвиче спортивной злости и наглости, скованно выглядел в первых матчах. Португалия вообще должна его съест, только если случайно не призевает. При персональной опеке Хвича превращается в ноль.
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+1
Интересно, а эту футболку постирают или она будет лежать у него дома грязная, чтобы запах Роналду не выветрился
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Потом можно в Грузии между домов повесить посушить:))
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Он тебе может, вообще дать)
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Еще успеешь
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Роналду: если дадите забить пенальти, можно ивсадницу
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Надо было сказать - надеюсь, дам ему свою футболку.
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Как мало человеку нужно для счастья) Нет чтобы помочь сборной, чтобы билась и рвалась к победе, а только весь сыр-бор из-за третьего матч, футболка Роналду как никак, мечта) Ну понятно всё с этим господином.)Будет весь матч рядом с Роном бегать и просить футболку) Мне, мне, ты только не забудь)
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Надеюсь, он даст мне под зад. Ничего иного я не заслуживаю своей игрой на этом Евро.
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Ответ Никита Алексеев
У других она не потная? Сухая и совсем не пахнет?
Он проанонсировал, если Рон его уважает, то подарит чистую в пленке до матча, а если нет, то и после не подарит.)
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Ответ cektor
мечтал , пока был в лесу с медведями на базе Локо?
играя на балалайке и глуша водку.
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все хотят футболку мармеладного
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