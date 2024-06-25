Хвича Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду. Надеюсь, он даст мне свою футболку»

Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от встречи с Криштиану Роналду.

сыграет с командой в третьем туре группового этапа Евро-2024.

«Я не чувствую волнения. Мечтал играть против . Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку», – сказал вингер сборной Грузии и « ».

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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