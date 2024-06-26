Тренер Румынии Иорданеску о выходе с 1-го места: «Горжусь тем, что я румын. Наш величайший момент прямо сейчас – не знаю, как далеко мы зайдем»

Теги Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Эдвард Иорданеску Футбол

Тренер сборной Румынии высказался о выходе в плей-офф Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа Румыния сыграла вничью со Словакией (1:1) и вышла в 1/8 финала с 1-го места в группе Е.

«Это величайший момент в нашей карьере прямо сейчас. Такое случается раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, благодаря которым мы чувствовали себя как дома в трех матчах, и тем, кто болел дома, в Румынии. Я горжусь тем, что я румын. Я думаю, что все этим гордятся.

Это невероятно, я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Я хочу поздравить своих игроков, мы обрели дух и не должны снова его терять.

Я не знаю, как далеко мы пройдем. Сегодня мы вернулись и в очередной раз показали, что никогда не сдаемся. Мы всегда играем с душой, с умом и равновесием, мы отдали все, чтобы попытаться выиграть. Есть огромное желание и давление, но самое большое давление связано с желанием вознаградить болельщиков за все, что они для нас сделали.

Мы были организованы и хотели продемонстрировать это. На таком уровне нужно много бегать, быть осторожным и реагировать. Мы хорошо справились с этим», – сказал Эдвард Иорданеску.

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5 комментариев
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Ответ Korney
приятная команда,не хватает конечно лупеску,дмитреску,попеску и хаджи,но интересно за ними наблюдать
Хаджи сегодня играл.
+2
0
+2
приятная команда,не хватает конечно лупеску,дмитреску,попеску и хаджи,но интересно за ними наблюдать
+1
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Видел румын только в проигранном ими матче. И как ни странно, они мне в нём понравились.
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Гордиться быть цыганом всё же стрёмно 😂
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