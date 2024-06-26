Словакия вышла в 1/8 финала Евро во 2-й раз, первый был в 2016-м

Теги Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2016 Евро-2024 Футбол

Словакия во второй раз вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

После ничьи с Румынией (1:1) команда Франческо Кальцоны заняла 3-е место в группе Е, обеспечив себе выход в плей-офф.

Ранее сборная доходила до этой стадии на Евро-2016. Тогда словаки вышли с третьего места группы B, где также были Россия, Англия и Уэльс. Позднее Словакия вылетела с турнира, уступив в 1/8 финала Германии со счетом 0:3.

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