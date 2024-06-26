Ребров о вылете Украины: «Не попали в плей-офф из-за матча с Румынией, не очнулись после 0:2»

Сергей Ребров подвел итоги выступления Украины на Евро-2024.

– Как вы пережили этот матч? Как он для вас прошел? Можно оценку по всему турниру команды, вашей работе?

– Моей работе? Моей работе вы должны давать оценку. Я считаю, что, к сожалению, мы не попали в плей-офф из-за первого матча [с Румынией], который мы проиграли. Только потому, что после 0:1, 0:2 мы, к сожалению, не очнулись.

Я благодарен игрокам за то, как они реагировали, как они сыграли со Словакией. И сегодня, думаю, все видели, что мы пытались выиграть эту игру, создавать моменты.

Было достаточно моментов, но мы играли против одной из топовых сборных, и это было очень тяжело. К сожалению, мы их не использовали. Сегодня никаких претензий к игрокам нет, – приводит Tribuna.com слова главного тренера сборной Украины после ничьей с Бельгией (0:0).

Украина стала 1-й командой, не вышедшей в плей-офф с 4 очками, после расширения Евро

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