Ребров о вылете Украины: «Не попали в плей-офф из-за матча с Румынией, не очнулись после 0:2»

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Сергей Ребров подвел итоги выступления Украины на Евро-2024.

– Как вы пережили этот матч? Как он для вас прошел? Можно оценку по всему турниру команды, вашей работе?

– Моей работе? Моей работе вы должны давать оценку. Я считаю, что, к сожалению, мы не попали в плей-офф из-за первого матча [с Румынией], который мы проиграли. Только потому, что после 0:1, 0:2 мы, к сожалению, не очнулись.

Я благодарен игрокам за то, как они реагировали, как они сыграли со Словакией. И сегодня, думаю, все видели, что мы пытались выиграть эту игру, создавать моменты.

Было достаточно моментов, но мы играли против одной из топовых сборных, и это было очень тяжело. К сожалению, мы их не использовали. Сегодня никаких претензий к игрокам нет, – приводит Tribuna.com слова главного тренера сборной Украины после ничьей с Бельгией (0:0).

Украина стала 1-й командой, не вышедшей в плей-офф с 4 очками, после расширения Евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но всё равно виноват Путин
+33
-20
+13
Ответ Товарищ Наркотик
Комментарий скрыт
К 5 туру точно бы разогнались- чертов евро оказывается не лига чемпионов
+15
-3
+12
Ответ Товарищ Майор.
Но всё равно виноват Путин
Рука Кремля держала Лунина за шкирку, не давая прыгать за ударами румын(((
+13
-7
+6
Чемодан -> Вокзал -> "Фортеця"
+15
-11
+4
Румыны красавцы !!!!
+10
-6
+4
Ответ Иван Новиков
Почему Шевченко не назначил сам себя главным тренером?
Не захотел так позориться
+3
-1
+2
Ответ fudoshika
Какое место у России в группе? Нигде не могу найти результат матчей на Евро…
В отличие от полной авоськи в воротах Украины, сборная России до сих пор не пропустила ни одного гола)))))
+2
0
+2
Ответ fudoshika
Какое место у России в группе? Нигде не могу найти результат матчей на Евро…
Не юродствуй, сам всё прекрасно знаешь, что почему и как.
+1
0
+1
Ответ flying_finn
В отличие от полной авоськи в воротах Украины, сборная России до сих пор не пропустила ни одного гола)))))
Уже и не пропустит никогда))
+1
0
+1
Отправят всех в штрафбат
+5
-5
0
Людоловы уже выехали за Ребровым.
+1
-1
0
Пытались, но не шмогли.
0
0
0
Ответ Товарищ Майор.
Но всё равно виноват Путин
🤡
+1
-1
0
Ответ Alex Moorag
🤡
Самокритично
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий