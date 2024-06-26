Румыния вышла в 1/8 финала второй раз на Евро – в 2000-м выбыли в 1/4

Теги Евро-2008 Сборная Румынии по футболу Евро-2016 Евро-2024 Футбол

Румыния во второй раз вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

Ранее сборной удавалось дойти до стадии 1/4 финала на Евро-2000.

Тогда на групповом этапе румыне обыграли сборную Англии (3:2), сыграли вничью с Германией (1:1) и проиграли Португалии (0:1). Далее Румыния вылетела после поражения от Италии со счетом 0:2.

На Евро-2008 и Евро-2016 сборная не вышла из группы, а в рамках Евро-2020 не прошла отбор в финальную часть турнира.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Полина Антохина не в курсе, что в 2000-ом 1/8 финала не было
+4
0
+4
Молодцы болгары.
+3
0
+3
Даже Томми сегодня был за цыган!:))
+3
-2
+1
🤯
0
0
0
Смешно было когда англичане обделались в последнем матче, хорошая сборная тогда у румын была
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий