Румыния вышла в 1/8 финала второй раз на Евро – в 2000-м выбыли в 1/4
Румыния во второй раз вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
Ранее сборной удавалось дойти до стадии 1/4 финала на Евро-2000.
Тогда на групповом этапе румыне обыграли сборную Англии (3:2), сыграли вничью с Германией (1:1) и проиграли Португалии (0:1). Далее Румыния вылетела после поражения от Италии со счетом 0:2.
На Евро-2008 и Евро-2016 сборная не вышла из группы, а в рамках Евро-2020 не прошла отбор в финальную часть турнира.
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