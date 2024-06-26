Румыния вышла в 1/8 финала второй раз на Евро – в 2000-м выбыли в 1/4

Румыния во второй раз вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

Ранее сборной удавалось дойти до стадии 1/4 финала на Евро-2000.

Тогда на групповом этапе румыне обыграли сборную Англии (3:2), сыграли вничью с Германией (1:1) и проиграли Португалии (0:1). Далее Румыния вылетела после поражения от Италии со счетом 0:2.

На Евро-2008 и сборная не вышла из группы, а в рамках не прошла отбор в финальную часть турнира.

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