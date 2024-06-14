Первый тренер Лунева о переходе в «Динамо»: «Андрей обязан выиграть конкуренцию. Лещук — нестабильный, Шунин — надежный, но не без грехов» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Андрей Лунев Игорь Лещук Футбол

Дмитрий Гуленков оценил переход Андрея Лунева в «Динамо».

«Про «Спартак» сразу не поверил, а «Динамо» — лучший вариант для Андрея на сегодняшний день. Все-таки чемпионат России и Азербайджана — две разные вещи.

Пускай мы не играем в еврокубках, зато чемпионат у нас намного сильнее. Ему до 40 лет можно спокойно играть, главное, чтобы здоровье позволяло. Лучше играть, чем сидеть за бугром. 

Лещук — нестабильный вратарь. Шунин — надежный, но не без грехов. Он должен и обязан выиграть конкуренцию у Шунина. У Андрея все получится!» – сказал первый тренер Лунева.

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1 комментарий
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Шунин-надежный ???
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