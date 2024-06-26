Силкин о реакции Лещука на пост в телеграме Кубка России: «Он ожидал, что его будут хвалить? Никто не забыл его косяки, тем более со «Спартаком». Сейчас люди другие»

Сергей Силкин выразил недоумение по поводу сообщения Игоря Лещука.

В телеграм-канале Фонбет Кубка России была выложена фотография голкипера, делающего вид, что он не дает упасть Пизанской башне, и опубликован комментарий: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы не выронил ее из рук». Футболист «Динамо» остался недоволен таким сообщением.

«Он ожидал, что его будут хвалить? Никто не забыл его косяки, тем более со « ». Это не лезет ни в какие ворота!

Если он думает, что его будут хвалить, то он ошибается. Сейчас люди другие. Нам многое непонятно...» – сказал бывший главный тренер « ».

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