Силкин о реакции Лещука на пост в телеграме Кубка России: «Он ожидал, что его будут хвалить? Никто не забыл его косяки, тем более со «Спартаком». Сейчас люди другие»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Сергей Силкин Игорь Лещук соцсети Футбол

Сергей Силкин выразил недоумение по поводу сообщения Игоря Лещука.

В телеграм-канале Фонбет Кубка России была выложена фотография голкипера, делающего вид, что он не дает упасть Пизанской башне, и опубликован комментарий: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь Лещук не выронил ее из рук». Футболист «Динамо» остался недоволен таким сообщением.

«Он ожидал, что его будут хвалить? Никто не забыл его косяки, тем более со «Спартаком». Это не лезет ни в какие ворота!

Если он думает, что его будут хвалить, то он ошибается. Сейчас люди другие. Нам многое непонятно...» – сказал бывший главный тренер «Динамо».

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5 комментариев
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Лещук в том матче похоронил Динамо и может их чемпионство поэтому ему надо идти тренироваться чтобы работу не потерять, а не обиженку врубать
+13
-1
+12
Ответ T622222
Лещук в том матче похоронил Динамо и может их чемпионство поэтому ему надо идти тренироваться чтобы работу не потерять, а не обиженку врубать
А что тренироваться … ?! Уже поздно, он другим не станет и руки от тренировок прямее не станут. Лещук уже взрослый дядя, он таким и останется. Криворукость от рождения ничем не исцеляется.
+3
-1
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По факту
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+1
Всё верно Сергей, ты сам чем лучше? Такую команду запорол, отдыхай.
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С Лещуком в воротах всё влезет в ворота.
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