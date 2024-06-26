Эми Мартинес вскочил на рекламный щит, празднуя гол Аргентины. Фанаты Чили показывали ему средние пальцы в ответ
Эмилиано Мартинес отпраздновал гол Аргентины перед чилийскими болельщиками.
Сборная Аргентины обыграла Чили (1:0) в рамках 2-го тура Кубка Америки. Единственный гол на 88-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес, обеспечив своей команде выход в 1/4 финала турнира.
Празднуя забитый мяч, вратарь сборной Аргентины вскочил на рекламный щит перед болельщиками сборной Чили. Как видно из эпизода, попавшего на видео, в ответ они массово продемонстрировали ему средние пальцы.
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