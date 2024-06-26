Эми Мартинес вскочил на рекламный щит, празднуя гол Аргентины. Фанаты Чили показывали ему средние пальцы в ответ

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу болельщики Кубок Америки Эмилиано Мартинес Лаутаро Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес отпраздновал гол Аргентины перед чилийскими болельщиками.

Сборная Аргентины обыграла Чили (1:0) в рамках 2-го тура Кубка Америки. Единственный гол на 88-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес, обеспечив своей команде выход в 1/4 финала турнира.

Празднуя забитый мяч, вратарь сборной Аргентины вскочил на рекламный щит перед болельщиками сборной Чили. Как видно из эпизода, попавшего на видео, в ответ они массово продемонстрировали ему средние пальцы.

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7 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Самый мерзкий футболист за последние лет 20
Причём тут рандомный футболист Реала?
+14
-3
+11
Самый мерзкий футболист за последние лет 20
+19
-10
+9
Он допрыгается как-нибудь, ему просто в табло за его провокации пропишут.
+3
-3
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