Гол Аргентины в ворота Чили на 88-й был засчитан с помощью ВАР. Процедура заняла 4 минуты

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Гол Аргентины в ворота Чили на 88-й был засчитан с помощью ВАР.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. 

Автором единственного гола стал форвард Лаутаро Мартинес на 88-й минуте. Он добил мяч в ворота после борьбы в штрафной.

Изучение видеоповторов касалось возможного офсайда в предыдущем моменте, когда Лисандро Мартинес скинул мяч Джовани Ло Чельсо, стоявшему у линии ворот.

Процедура ВАР в итоге заняла 4 минуты. Главный арбитр находился на поле, ожидая вердикта от коллег. В итоге судьи не зафиксировали офсайд у полузащитника «Тоттенхэма» в этом моменте.  

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2 комментария
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У команд где месси гол не забирают ,(привычка
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