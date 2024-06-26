Гол Аргентины в ворота Чили на 88-й был засчитан с помощью ВАР. Процедура заняла 4 минуты
Гол Аргентины в ворота Чили на 88-й был засчитан с помощью ВАР.
Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.
Автором единственного гола стал форвард Лаутаро Мартинес на 88-й минуте. Он добил мяч в ворота после борьбы в штрафной.
Изучение видеоповторов касалось возможного офсайда в предыдущем моменте, когда Лисандро Мартинес скинул мяч Джовани Ло Чельсо, стоявшему у линии ворот.
Процедура ВАР в итоге заняла 4 минуты. Главный арбитр находился на поле, ожидая вердикта от коллег. В итоге судьи не зафиксировали офсайд у полузащитника «Тоттенхэма» в этом моменте.
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