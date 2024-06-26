Гол Аргентины в ворота Чили на 88-й был засчитан с помощью ВАР. Процедура заняла 4 минуты

Гол Аргентины в ворота Чили на 88-й был засчитан с помощью ВАР.

обыграла команду (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Автором единственного гола стал форвард на 88-й минуте. Он добил мяч в ворота после борьбы в штрафной.

Изучение видеоповторов касалось возможного офсайда в предыдущем моменте, когда Лисандро Мартинес скинул мяч , стоявшему у линии ворот.

Процедура ВАР в итоге заняла 4 минуты. Главный арбитр находился на поле, ожидая вердикта от коллег. В итоге судьи не зафиксировали офсайд у полузащитника «Тоттенхэма» в этом моменте.

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