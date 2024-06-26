Аргентина на 88-й вырвала победу над Чили. Ло Чельсо избежал офсайда, стоя у линии ворот при скидке Лисандро, затем Лаутаро добил
Джовани Ло Чельсо избежал офсайда при голе Аргентины в ворота Чили.
Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.
Автором единственного гола стал форвард Лаутаро Мартинес на 88-й минуте.
После поданного Лионелем Месси углового Лисандро Мартинес скинул мяч Джовани Ло Чельсо, стоявшему у линии ворот. Судьи не зафиксировали офсайд у полузащитника «Тоттенхэма» в этом моменте.
В итоге он пробил с метра, вратарь чилийцев Клаудио Браво сумел отразить мяч, после чего Лаутаро отправил его в ворота.
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