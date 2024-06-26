Аргентина на 88-й вырвала победу над Чили. Ло Чельсо избежал офсайда, стоя у линии ворот при скидке Лисандро, затем Лаутаро добил

Теги Лионель Месси Клаудио Браво Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу судьи Кубок Америки Джовани Ло Чельсо Лаутаро Мартинес Лисандро Мартинес Футбол

Джовани Ло Чельсо избежал офсайда при голе Аргентины в ворота Чили.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. 

Автором единственного гола стал форвард Лаутаро Мартинес на 88-й минуте.

После поданного Лионелем Месси углового Лисандро Мартинес скинул мяч Джовани Ло Чельсо, стоявшему у линии ворот. Судьи не зафиксировали офсайд у полузащитника «Тоттенхэма» в этом моменте.  

В итоге он пробил с метра, вратарь чилийцев Клаудио Браво сумел отразить мяч, после чего Лаутаро отправил его в ворота. 

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8 комментариев
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Лицо Имя Фамилии в студию!
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Ответ Капибарбер
Лицо Имя Фамилии в студию!
Он их потерял.. После ЧМ.. 🤭🤣
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На лицо гномовича интересно посмотреть
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Где это рональдуфил под ником : крушения баварский драндулет... ну чё где офсайд?
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Ответ swzvtc8jq9
На лицо гномовича интересно посмотреть
Лицо гномовича 😩😭
+1
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+1
Ответ like a boss
Н-да, для аргов другие правила, как на минувшем ЧМ, где их тянули.
Да да другие.Аж 4 минуты смотрели.
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