Аргентина на 88-й вырвала победу над Чили. Ло Чельсо избежал офсайда, стоя у линии ворот при скидке Лисандро, затем Лаутаро добил

Джовани Ло Чельсо избежал офсайда при голе Аргентины в ворота Чили.

обыграла команду (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Автором единственного гола стал форвард на 88-й минуте.

После поданного Лионелем Месси углового Лисандро Мартинес скинул мяч , стоявшему у линии ворот. Судьи не зафиксировали офсайд у полузащитника «Тоттенхэма» в этом моменте.

В итоге он пробил с метра, вратарь чилийцев сумел отразить мяч, после чего Лаутаро отправил его в ворота.

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