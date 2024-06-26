Агент Тюкавина: «Вы можете сделать мне разрешение на работу в Германии, Италии или Испании? Мы завтра уедем. Константин не рвется лишь бы куда-то, у него хорошие условия в «Динамо»

Агент Константина Тюкавина рассказал о карьерных планах игрока «Динамо».

– Можно ли говорить, что точно проведет следующий сезон в «Динамо»?

– Трансферное окно открыто до первого сентября, поэтому никогда не говори никогда. Пока приступили к работе в «Динамо», Константин присоединился к команде на неделю позже, так как был в сборной и на неделю позже ушел в отпуск.

Вот вы можете сделать мне разрешение на работу в Германии, Италии или ? Мы завтра уедем.

– Я не могу это сделать.

– И я пока не могу, есть определенные нюансы. У нас контракт с « », мы и клуб его выполняем.

Давайте называть вещи своими именами, а то иногда журналисты начинают говорить: «А что вы туда не поедете?». Помоги, сделай все.

– Сделать разрешение на работу – такая большая проблема?

– Это большая проблема. Немцы не дают разрешения на работу россиянам, а итальянцы и испанцы тоже не берут нас.

Дай бог, чтобы было все хорошо у моего однофамильца – шейхи, которые держат « », найдут лазейки, помогут ему.

Константин не рвется лишь бы куда-то уехать, у него хорошие условия в «Динамо», он и клуб их выполняют. Тем более Костя скоро должен стать папой, – сказал агент Алексей Сафонов.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?