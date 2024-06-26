Агент Тюкавина: «Вы можете сделать мне разрешение на работу в Германии, Италии или Испании? Мы завтра уедем. Константин не рвется лишь бы куда-то, у него хорошие условия в «Динамо»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Матвей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина рассказал о карьерных планах игрока «Динамо».

– Можно ли говорить, что Тюкавин точно проведет следующий сезон в «Динамо»?

– Трансферное окно открыто до первого сентября, поэтому никогда не говори никогда. Пока приступили к работе в «Динамо», Константин присоединился к команде на неделю позже, так как был в сборной и на неделю позже ушел в отпуск.

Вот вы можете сделать мне разрешение на работу в Германии, Италии или Испании? Мы завтра уедем.

– Я не могу это сделать.

– И я пока не могу, есть определенные нюансы. У нас контракт с «Динамо», мы и клуб его выполняем.

Давайте называть вещи своими именами, а то иногда журналисты начинают говорить: «А что вы туда не поедете?». Помоги, сделай все.

– Сделать разрешение на работу – такая большая проблема?

– Это большая проблема. Немцы не дают разрешения на работу россиянам, а итальянцы и испанцы тоже не берут нас.

Дай бог, чтобы было все хорошо у моего однофамильца Матвея Сафонова – шейхи, которые держат «ПСЖ», найдут лазейки, помогут ему.

Константин не рвется лишь бы куда-то уехать, у него хорошие условия в «Динамо», он и клуб их выполняют. Тем более Костя скоро должен стать папой, – сказал агент Алексей Сафонов.

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3 комментария
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Брехун. Захарян-то ничего, со скамьи выходит, зарплату, наверное, получает. Да и Миранчук тоже вроде не за Тамбов пылит. Разрешения у него нет...
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с каких пор немцы не дают разрешения на работу россиянам? знакомая в прошлом году получила спокойно и переехала
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Тюкавину и в Динамо, пока что нормально. Если будут нормальные предложения, можно будет и рассмотреть. А пока что нужно готовиться к следующему сезону, похоже что для Тюкавина, он будет решающим. Удачи и здоровья Тюкавину и всем игрокам Динамо.
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