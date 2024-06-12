Мостовой о Тюкавине: «Рано говорить, что он перерос уровень РПЛ. По переходу в Европу ничего конкретного пока нет» 

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в Европу.

«По поводу того, что Тюкавин начнет новый сезон в « », а не переедет куда-то в Европу, то мы пока толком даже не знаем, кто в нем действительно заинтересован. На данный момент мы только слышим новости из СМИ и от агентов, что те заинтересованы, те смотрят, но ничего конкретного пока нет.

Можно вспомнить, как уходил Головин. Отовсюду была информация, что его хотят приобрести сразу несколько клубов. Мы знали, что это за команды, знали, что уже есть предложения. Поэтому в конечном итоге он и уехал, но про таких новостей пока нет.

Да и говорить о том, что Константин перерос уровень чемпионата России, пока рано», — сказал бывший игрок сборной России.