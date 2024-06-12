Мостовой о Тюкавине: «Рано говорить, что он перерос уровень РПЛ. По переходу в Европу ничего конкретного пока нет» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Константин Тюкавин Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в Европу.

«По поводу того, что Тюкавин начнет новый сезон в «Динамо», а не переедет куда-то в Европу, то мы пока толком даже не знаем, кто в нем действительно заинтересован. На данный момент мы только слышим новости из СМИ и от агентов, что те заинтересованы, те смотрят, но ничего конкретного пока нет.

Можно вспомнить, как уходил Головин. Отовсюду была информация, что его хотят приобрести сразу несколько клубов. Мы знали, что это за команды, знали, что уже есть предложения. Поэтому в конечном итоге он и уехал, но про Тюкавина таких новостей пока нет. 

Да и говорить о том, что Константин перерос уровень чемпионата России, пока рано», — сказал бывший игрок сборной России.

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3 комментария
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Хороший трансфер требует тишины... Про Угальде, к примеру, вообще никто не слышал...Возможно Тюкавин в силу своего возраста сам не горит желанием покинуть хлебное место, нужно накопить себе подушку безопасности, прежде, чем пускаться в авантюру с Европой...
Пример Кузяева, который сознательно пошёл на ухудшение финансовых условий в Гавре, накопив достаточно денег в Зените, не особо напрягаясь ...
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Хочет расти как футболист нужно ехать .
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В решающей игре с Краснодаром выглядел скромно. Рано ехать.
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