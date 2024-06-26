Мостовой о работе Рангника в Австрии: «Он играть не умеет, ха-ха. Мне нефутбольные люди неинтересны»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная Австрии по футболу Лига Европы УЕФА Александр Мостовой Ральф Рангник Футбол

Александр Мостовой оценил работу Ральфа Рангника во главе сборной Австрии.

«В сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не «Локомотив».

В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангник играть не умеет, ха-ха.

А что касается работы Рангника в «Локомотиве», то я вообще его там не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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96 комментариев
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звучит как шутка, которая зашла слишком далеко
+163
-2
+161
Если Рангник, который построил Хайм и Лейпциг, который брал трофеи с Шальке и доходил с ним до полуфинала ЛЧ, который сейчас с Австрией показывает чуть ли не лучшую игру на Евро не футбольный человек, то я даже не знаю кого к таким можно отнести.
+132
-4
+128
Нефутбольный человек - это Мостовой. Рангник делом занимается, а Мост как старый дед языком на лавке чешет.
Австрия Рангника - это прямо открытие турнира. Они и на прошлом Евро неплохо смотрелись, но на этом играют ещё лучше
+118
-4
+114
Ответ QWertY
Если Рангник, который построил Хайм и Лейпциг, который брал трофеи с Шальке и доходил с ним до полуфинала ЛЧ, который сейчас с Австрией показывает чуть ли не лучшую игру на Евро не футбольный человек, то я даже не знаю кого к таким можно отнести.
Мостового
+58
-1
+57
мне кажется, он уже в смирительной рубашке интервью даёт
+45
-1
+44
Ответ QWertY
Если Рангник, который построил Хайм и Лейпциг, который брал трофеи с Шальке и доходил с ним до полуфинала ЛЧ, который сейчас с Австрией показывает чуть ли не лучшую игру на Евро не футбольный человек, то я даже не знаю кого к таким можно отнести.
Саутгейт!
+35
-1
+34
Даже Зарема гораздо более футбольный человек чем нынешний Мостовой
+26
-1
+25
Ответ Shawn Caurney
звучит как шутка, которая зашла слишком далеко
Года два уже, как далеко
+25
-1
+24
Если в финале встретится Бельгия Тедеско с Австрией Рангника, то Мостового удар хватит
+23
-2
+21
Как дела в тренерской школе?
Я человек футбольный,
Курю кальян, лежу в джакузи,
То на спине, а то на пузе..
Ха-ха
+18
0
+18
Ответ ретроградный меркурий
Нефутбольный человек - это Мостовой. Рангник делом занимается, а Мост как старый дед языком на лавке чешет. Австрия Рангника - это прямо открытие турнира. Они и на прошлом Евро неплохо смотрелись, но на этом играют ещё лучше
Мостовой это алкогольный человек
+12
-2
+10
Рангник не интересен Мостовому, в то время как, Мостовой не интересен никому, кроме чувака, который ему постоянно звонит - вот и вся разница
+11
-1
+10
Ответ Pasta
Надеюсь Царь не прицепится к Рангнику также, как в свое время к Абаскалю))
Только если Рангник возглавит Спартак.
+7
0
+7
Ответ Ебздрогыч
Если в финале встретится Бельгия Тедеско с Австрией Рангника, то Мостового удар хватит
или Германия Нагельсманна
+4
0
+4
Александр "Ха-ха" Мостовой
+5
-1
+4
На самом деле жаль человека. Если он это всё говорит искренне - значит он недалекий и тугой, что печально. Если он это говорит специально - значит от целенаправленно выставляет себя клоуном и унижается. И вот тут уже непонятно что лучше
+5
-1
+4
А я бы забухал с Мостовым.😂
+3
0
+3
Не смешно уже давно все это
Грустно, если Мост действительно не роль исполняет :(
+4
-1
+3
TsarGPT
+3
0
+3
Ответ Glukinho
мне кажется, он уже в смирительной рубашке интервью даёт
Строго по расписанию выдаёт подобное. В день, когда включают интернет ему
+2
0
+2
Ответ QWertY
Если Рангник, который построил Хайм и Лейпциг, который брал трофеи с Шальке и доходил с ним до полуфинала ЛЧ, который сейчас с Австрией показывает чуть ли не лучшую игру на Евро не футбольный человек, то я даже не знаю кого к таким можно отнести.
Может он и чеканить умеет. И это перевешивает все тобой перечисленное.
+2
0
+2
Надеюсь Царь не прицепится к Рангнику также, как в свое время к Абаскалю))
+2
0
+2
Так он же тренер, ему зачем уметь играть
+3
-1
+2
А Мостовой интересен только Спортсу.
+1
0
+1
Ответ Артём Измайлов
TsarGPT
1.0 -- одна рюмка
2.0 -- две
3.0 -- три
о,5 -- полторашка
и так далее
+1
0
+1
А из тебя тренер никакой, который даже в медиалиге обделался
+1
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Австрия показывает одну из самых симпатичных игр на этом евро,хваленные экспертами перед турниром франция с англией по качеству игры и рядом не стоят
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Какой же он тупой. Ну Стойкович у сербов крутым футболистом был. И что, помогло?
+1
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Совсем белый и горячий
+2
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Самое страшное… что он не пьёт
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