Мостовой о работе Рангника в Австрии: «Он играть не умеет, ха-ха. Мне нефутбольные люди неинтересны»

Александр Мостовой оценил работу Ральфа Рангника во главе сборной Австрии.

«В сборной все футболисты играют в топ-лигах, это не « ».

В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангник играть не умеет, ха-ха.

А что касается работы в «Локомотиве», то я вообще его там не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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