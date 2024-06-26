Мостовой о работе Рангника в Австрии: «Он играть не умеет, ха-ха. Мне нефутбольные люди неинтересны»
Александр Мостовой оценил работу Ральфа Рангника во главе сборной Австрии.
«В сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не «Локомотив».
В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангник играть не умеет, ха-ха.
А что касается работы Рангника в «Локомотиве», то я вообще его там не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Австрия Рангника - это прямо открытие турнира. Они и на прошлом Евро неплохо смотрелись, но на этом играют ещё лучше
Я человек футбольный,
Курю кальян, лежу в джакузи,
То на спине, а то на пузе..
Ха-ха
Грустно, если Мост действительно не роль исполняет :(
2.0 -- две
3.0 -- три
о,5 -- полторашка
и так далее