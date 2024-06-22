Габулов о Рангнике: «Его тренерская мысль и в «Локомотиве» была видна. Австрия мне симпатична, организованно действует и физически готова хорошо»
Владимир Габулов отметил работу Ральфа Рангника во главе сборной Австрии.
– Мне симпатична сборная Австрии и то, как они организованно действуют. Видно, что тренерская мысль реализуется на футбольном поле.
Функционально и физически команда готова хорошо. При счете 3:1 на 90-й минуте они все равно идут в прессинг. Видно, что готовность у них хорошая.
Другое дело, как это выльется в стратегический результат. Но сейчас видно, что они на пике своей формы.
Немного хромает исполнительское мастерство, но это компенсируется хорошей организацией и исполнением тренерских задач.
– Рангника критиковали в России.
– Его тренерская мысль и в «Локомотиве» была видна. Критика касалась скорее других вещей.
А его тренерская мысль в исполнении сборной Австрии реализуется. Мне это видно, – сказал бывший голкипер сборной России.
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