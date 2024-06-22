Габулов о Рангнике: «Его тренерская мысль и в «Локомотиве» была видна. Австрия мне симпатична, организованно действует и физически готова хорошо»

Теги Локомотив Владимир Габулов премьер-лига Россия Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Ральф Рангник Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Габулов отметил работу Ральфа Рангника во главе сборной Австрии.

– Мне симпатична сборная Австрии и то, как они организованно действуют. Видно, что тренерская мысль реализуется на футбольном поле.

Функционально и физически команда готова хорошо. При счете 3:1 на 90-й минуте они все равно идут в прессинг. Видно, что готовность у них хорошая.

Другое дело, как это выльется в стратегический результат. Но сейчас видно, что они на пике своей формы.

Немного хромает исполнительское мастерство, но это компенсируется хорошей организацией и исполнением тренерских задач.

Рангника критиковали в России.

– Его тренерская мысль и в «Локомотиве» была видна. Критика касалась скорее других вещей.

А его тренерская мысль в исполнении сборной Австрии реализуется. Мне это видно, – сказал бывший голкипер сборной России.

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6 комментариев
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во времена рангика не чего сверхъестественного Локо не показывал не мысль игры не тем более физическую составляющую
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В Локо он не был тренером, а как функционер кинул клуб и сбежал в Англию. Любить тут его абсолютно не за что.
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Его мысль была как бы побольше с РЖД денег срубить побольше. Реализовано блестяще.
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Ответ Marcus-light
В чем кидалово? Очень адекватное решение. Вот чем конкретно он занимался в Локо - это большой вопрос, на который никто не ответит. Известно лишь, что он пытался продвигать свои тренерские методички, которые игроков Локо почему-то смешили. Ну и с трансферами вроде неплохо работал.
По трансферам более-менее норм, хотя ими занимался Цорн.Что адекватного в том, что ты приходишь строить долгосрочный проект(на словах),под тебя выделяется серьезный бюджет, а ты сливаешься и убегаешь в МЮ, обещая быть на телефончике и типа курировать удаленно. В итоге без него проект схлопнулся, Локо теперь в режиме экономии который сезон.
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