Габулов о Рангнике: «Его тренерская мысль и в «Локомотиве» была видна. Австрия мне симпатична, организованно действует и физически готова хорошо»

Владимир Габулов отметил работу Ральфа Рангника во главе сборной Австрии.

– Мне симпатична сборная и то, как они организованно действуют. Видно, что тренерская мысль реализуется на футбольном поле.

Функционально и физически команда готова хорошо. При счете 3:1 на 90-й минуте они все равно идут в прессинг. Видно, что готовность у них хорошая.

Другое дело, как это выльется в стратегический результат. Но сейчас видно, что они на пике своей формы.

Немного хромает исполнительское мастерство, но это компенсируется хорошей организацией и исполнением тренерских задач.

– критиковали в России.

– Его тренерская мысль и в « » была видна. Критика касалась скорее других вещей.

А его тренерская мысль в исполнении сборной Австрии реализуется. Мне это видно, – сказал бывший голкипер сборной России.

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