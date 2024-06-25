Филатов о Рангнике в «Локо»: «Он работал 4 месяца, что он мог сделать? Ему не хватило времени, чтобы команда добилась результатов»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная Австрии по футболу Валерий Филатов Евро-2024 Ральф Рангник Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Филатов оценил работу Ральфа Рангника в «Локомотиве».

Сегодня сборная Австрии под руководством немецкого специалиста обыграла команду Нидерландов (3:2) в 3-м туре Евро-2024 и вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. 

«Рангник работал в «Локомотиве» четыре месяца. Что он мог сделать за это время? Единственное, что хорошее – он пригласил квалифицированных игроков. Думаю, ему не хватило времени, чтобы команда добилась результатов.

И ошибка была в том, что Марко Николича освободил. По поводу Австрии – удивил выход из группы», – сказал бывший президент «Локомотива», который сейчас входит в совет директоров клуба.

Ральф Рангник работал в «Локомотиве» в 2021 году. 

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3 комментария
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Рангник сбежал в Англию, а в Локо привёз главным физрука Гиздоля.
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А в Австрии он работает стабильно, долго, денег валом, проблем нет.
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