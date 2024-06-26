Кержаков об отпуске: «Был на море и у бабули в Тверской области. Сейчас чувствую крутой тонус – с друзьями такие зарубы в волейбол устраивали, играли в падел или большой теннис»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Тренировки Футбол

Михаил Кержаков рассказал, как провел отпуск.

Михаил, как отпуск? 

– В целом неплохо, как обычно. Был на море и у бабули в Тверской области. Раз в полгода обязательно приезжаю к ней в город Кувшиново – там у меня родители. Я был с женой и ребенком, мы поселились в гостинице неподалеку, сына оставили с родней. Съездили с женой в Торжок на пару дней, погуляли – там много церквей, большой монастырь. Купался в местном водохранилище. 

– По хозяйству бабушке помогаете? 

– Нет, там всем мама с папой занимаются – есть огород, где у них все под контролем. За несколько дней мало что успеешь сделать, тем более летом, когда все уже посажено.

Да и работа на земле – вообще не мое. Дома, в Петербурге, есть парник, поливаю там огурцы и помидоры. Все остальное делает жена. 

– Вы вернулись как будто еще более худым. На каникулах было много спорта? 

– Не знаю, вес стоит на месте, скачков нет.

В плане спорта на этот раз были некоторые изменения – обычно больше времени провожу в тренажерном зале, а тут в отеле на море было очень много знакомых и друзей, мы такие зарубы в волейбол устраивали! По два часа вечером, а с утра играли в падел или большой теннис.

Поэтому и без зала хватало нагрузки, в конце дня все были измотаны, без сил. Зато сейчас чувствую крутой тонус, – рассказал вратарь «Зенита»

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