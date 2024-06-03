«Зенит» и Михаил Кержаков продлили контракт до 2025 года

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Футбол

Михаил Кержаков проведет еще один сезон в «Зените».

Петербургский клуб объявил о продлении контракта с 37-летним вратарем до конца сезона-2024/25.

Михаил Кержаков выступает за основную команду «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он шесть раз выиграл чемпионат России.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ он провел 20 матчей и пропустил 18 голов. Подробную статистику голкипера можно найти здесь.

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22 комментария
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Нормально)
Я полагаю, что в столетие клуба Миша завершит карьеру.
Ну а так, будет дядькой, который будет держать раздевалку и страховать на случай ЧП
+25
0
+25
Будет время найти крота на спортсе, игра началась
+25
-1
+24
Легенда наша
+19
-2
+17
Если кто не смотрел последнее интервью с Михаилом у СБГ, настоятельно рекомендую это исправить.

Очень душевный и крутой дядька, последняя ниточка связи с "тем самым Зенитом"

Очень рад, что он остался. Кто бы лет 10 назад сказал, что Александр рано закончит, а Михаил станет не менее культовой легендой Зенита, не поверил бы
+15
-1
+14
Это логично, идёт год столетия клуба. МК уже легенда клуба
+7
-1
+6
правильно сделали!
+5
-2
+3
Ответ Илья Кузьменков
Комментарий скрыт
Ошибку совершили твои родители
+5
-2
+3
37 для вратаря не возраст, мировая тенденция
+2
-1
+1
Ответ Илья Кузьменков
Человек да отличный! Но вратарь так себе!
Ну так его и подписали как дядьку в раздевалке. Думаю конечно будет выходить, но нечасто ( да что там скрывать, надеюсь что нечасто)))
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Ответ Лев Бабенко
Если кто не смотрел последнее интервью с Михаилом у СБГ, настоятельно рекомендую это исправить. Очень душевный и крутой дядька, последняя ниточка связи с "тем самым Зенитом" Очень рад, что он остался. Кто бы лет 10 назад сказал, что Александр рано закончит, а Михаил станет не менее культовой легендой Зенита, не поверил бы
Человек да отличный! Но вратарь так себе!
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0
0
Ответ Сергей Пахомов
Нормально) Я полагаю, что в столетие клуба Миша завершит карьеру. Ну а так, будет дядькой, который будет держать раздевалку и страховать на случай ЧП
Тренером вратарей будет вместо Бирюкова
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Ответ Guus Ivanovich
Ошибку совершили твои родители
Твои особенно если это осёл и ослица
+1
-1
0
Че газовый мешок так сильно обнищал ? Латышенка надо брать - это будущее !
Ни коем образом не являюсь поклонником ,,позора всея Руси" , но если гегемон собирается дальше рвать и метать в РПЛ
Ему кроме Педров , нужен хороший воротчик ...Адамов не катит , Васютин уровень ФНЛ , в принципе сгодился и Лантратов
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Ещё одно чемпионство и кубок и можно уходить!👏
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Значит Латышонка не будут покупать?
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На багаже брата эти дрова тащат
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УРА! МИШАСТИК!
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