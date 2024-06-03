«Зенит» и Михаил Кержаков продлили контракт до 2025 года

Михаил Кержаков проведет еще один сезон в «Зените».

Петербургский клуб объявил о продлении контракта с 37-летним вратарем до конца сезона-2024/25.

выступает за основную команду « » с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он шесть раз выиграл чемпионат России.

В прошедшем сезоне Мир он провел 20 матчей и пропустил 18 голов. Подробную статистику голкипера можно найти здесь.