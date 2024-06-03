«Зенит» и Михаил Кержаков продлили контракт до 2025 года
Михаил Кержаков проведет еще один сезон в «Зените».
Петербургский клуб объявил о продлении контракта с 37-летним вратарем до конца сезона-2024/25.
Михаил Кержаков выступает за основную команду «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он шесть раз выиграл чемпионат России.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ он провел 20 матчей и пропустил 18 голов. Подробную статистику голкипера можно найти здесь.
Я полагаю, что в столетие клуба Миша завершит карьеру.
Ну а так, будет дядькой, который будет держать раздевалку и страховать на случай ЧП
Очень душевный и крутой дядька, последняя ниточка связи с "тем самым Зенитом"
Очень рад, что он остался. Кто бы лет 10 назад сказал, что Александр рано закончит, а Михаил станет не менее культовой легендой Зенита, не поверил бы
Ни коем образом не являюсь поклонником ,,позора всея Руси" , но если гегемон собирается дальше рвать и метать в РПЛ
Ему кроме Педров , нужен хороший воротчик ...Адамов не катит , Васютин уровень ФНЛ , в принципе сгодился и Лантратов