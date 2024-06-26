Довбик, Лукаку, Яремчук, де Брюйне, Трубин и Тилеманс выйдут в старте на игру Украина – Бельгия

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Ян Вертонген Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Кун Кастельс Леандро Троссард Александр Сваток Роман Яремчук Юри Тилеманс Николай Матвиенко Тимоти Кастань Александр Тымчик Артем Довбик Ваут Фас Николай Шапаренко Виталий Миколенко Доменико Тедеско Георгий Судаков Анатолий Трубин Амаду Онана Жереми Доку Илья Забарный Артюр Теате Владимир Бражко Футбол

Объявлены составы на матч Украина – Бельгия на Евро-2024.

За команду Сергея Реброва в последнем туре группового этапа сыграют:

вратарь: Анатолий Трубин;

защита: Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Александр Сваток, Илья Забарный, Александр Тымчик;

полузащита: Георгий Судаков, Владимир Бражко, Николай Шапаренко;

нападение: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Доменико Тедеско выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Кун Кастельс;

защита: Тимоти Кастань, Артюр Теате, Ваут Фас, Ян Вертонген;

полузащита: Юри Тилеманс, Амаду Онана, Кевин де Брюйне;

нападение: Леандро Троссард, Ромелу Лукаку, Жереми Доку.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ MaeL
Зачехлили Мудрика с Зинченко
Так же как и несправедливого не сыгравшего в финале такого «топаря» Лунина )
+3
0
+3
Зачехлили Мудрика с Зинченко
+3
-1
+2
Ответ Антон Фалафель
Я так понял, сегодня для российского бомонда братушки это бельгийцы.
Буду болеть за Бельгию только для того, чтобы в плей-офф была ещё одна интересная команда. Украина слабая
+2
0
+2
Я так понял, сегодня для российского бомонда братушки это бельгийцы.
+7
-6
+1
Сегодня как финал для этих команд. Кто победит - слава, кто нет - слабаки!
+1
0
+1
Бельгия вперед !
подарите нам день тишины без высеров всех этих соевых куколдов, ЛГБТшной и чубатой нечисти !!!
+3
-2
+1
Троссард 🙅‍♂️
0
0
0
У всех по три очка - чудесная группа получилась!
0
0
0
перечисленный ряд именно в этом порядке типа намекает Довбик=Лукаку, Яремчук=ДеБрюйне, Трубин=Тилеман... Так чтоли?:)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий