Довбик, Лукаку, Яремчук, де Брюйне, Трубин и Тилеманс выйдут в старте на игру Украина – Бельгия
Объявлены составы на матч Украина – Бельгия на Евро-2024.
За команду Сергея Реброва в последнем туре группового этапа сыграют:
– вратарь: Анатолий Трубин;
– защита: Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Александр Сваток, Илья Забарный, Александр Тымчик;
– полузащита: Георгий Судаков, Владимир Бражко, Николай Шапаренко;
– нападение: Роман Яремчук, Артем Довбик.
Доменико Тедеско выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Кун Кастельс;
– защита: Тимоти Кастань, Артюр Теате, Ваут Фас, Ян Вертонген;
– полузащита: Юри Тилеманс, Амаду Онана, Кевин де Брюйне;
– нападение: Леандро Троссард, Ромелу Лукаку, Жереми Доку.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
подарите нам день тишины без высеров всех этих соевых куколдов, ЛГБТшной и чубатой нечисти !!!