Тедеско об Украине: «Очень хорошая команда. Контратаки – ее природное оружие»

Доменико Тедеско высказался перед матчем Бельгии и Украины.

Команды встретятся сегодня в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024. У всех команд в квартете по 3 очка. По дополнительным показателям Бельгия идет 2-й, Украина – 4-й. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 19:00 по московскому времени.

«Нам нужно быть уверенными. Украинская команда будет серьезным соперником. Мы видели несколько их матчей – на Евро и товарищеские перед турниром. Мне кажется, это очень хорошая команда.

Золотое поколение сборной Бельгии – для меня это просто набор слов.

Система ВАР останавливает или приостанавливает празднование. Поэтому я выжидал немного времени перед тем, как праздновать. Нам нужно полностью доверять системе ВАР. Думаю, она справедлива. Обещаю, что не буду говорить о ВАР. Для нас это не столь важная тема.

У Украины на день больше для подготовки, но они добирались сюда из Висбадена, а мы ночевали здесь. Поэтому все хорошо, мы готовимся в равных условиях.

Контратаки – это природное оружие украинцев. Но они могут играть позиционно. У них быстрые игроки – , .

Они не тренировались? Вы точно в этом уверены? У вас много хороших игроков – , очень интересный игрок, оба голкипера хорошо играют ногами и очень сильные», – цитирует главного тренера сборной Бельгии Тедеско Tribuna.com.

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