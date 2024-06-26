Тедеско об Украине: «Очень хорошая команда. Контратаки – ее природное оружие»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Тарас Степаненко Виктор Цыганков Доменико Тедеско Георгий Судаков Михаил Мудрик Футбол

Доменико Тедеско высказался перед матчем Бельгии и Украины.

Команды встретятся сегодня в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024. У всех команд в квартете по 3 очка. По дополнительным показателям Бельгия идет 2-й, Украина – 4-й. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 19:00 по московскому времени. 

«Нам нужно быть уверенными. Украинская команда будет серьезным соперником. Мы видели несколько их матчей – на Евро и товарищеские перед турниром. Мне кажется, это очень хорошая команда.

Золотое поколение сборной Бельгии – для меня это просто набор слов.

Система ВАР останавливает или приостанавливает празднование. Поэтому я выжидал немного времени перед тем, как праздновать. Нам нужно полностью доверять системе ВАР. Думаю, она справедлива. Обещаю, что не буду говорить о ВАР. Для нас это не столь важная тема.

У Украины на день больше для подготовки, но они добирались сюда из Висбадена, а мы ночевали здесь. Поэтому все хорошо, мы готовимся в равных условиях.

Контратаки – это природное оружие украинцев. Но они могут играть позиционно. У них быстрые игроки – Мудрик, Цыганков.

Они не тренировались? Вы точно в этом уверены? У вас много хороших игроков – Степаненко, Судаков очень интересный игрок, оба голкипера хорошо играют ногами и очень сильные», – цитирует главного тренера сборной Бельгии Тедеско Tribuna.com.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заголовок просто огонь. Редактор набрасывает как может 🤝
+12
-1
+11
Во время контратак 6 раз был сбит Мудрик, 3 Цыганков, Довбиком повреждена 1 система ВАР.
+7
-3
+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
Во время контратак 6 раз был сбит Мудрик, 3 Цыганков, Довбиком повреждена 1 система ВАР.
Просто украинский штаб (тренерский) еще не научился эффективно управлять британской гиперзвуковой системой Мудрик и испанской бронебойной системой Довбик-Цыганков
0
0
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Во время контратак 6 раз был сбит Мудрик, 3 Цыганков, Довбиком повреждена 1 система ВАР.
Контратака сборной Украины полностью провалилось.
Красные карточки получили 4 Мудрика, 6 Цыганковых, 22 Довбика. У Лунина разрыв 85 крестов.
Потери в сборной Бельгии отсутствуют
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий