Евро-2024. Украина сыграет с Бельгией, Португалия – с Грузией, Чехия против Турции
В Германии пройдут заключительные матчи группового этапа Евро-2024.
В группе E cборная Украины сыграет с Бельгией, Румыния – со Словакией.
В группе F Португалия будет противостоять Грузии, Чехия сыграет с Турцией.
Евро-2024
3-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 26 июня, 19.00, «МХП-Арена»
- Дата проведения
- 26 июня, 19.00, «Дойче банк Парк»
Группа F
- Дата проведения
- 26 июня, 22.00, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 26 июня, 22.00, «Фолькспаркштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Украина же сегодня поедет отдыхать наверняка: бельгийцы своё незабитое ранее забьют,ат румыны и словаки скатают свои 0-0/1-1
Рубка за первое место в группе будет знатная .
Спорт то причём?