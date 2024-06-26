Евро-2024. Украина сыграет с Бельгией, Португалия – с Грузией, Чехия против Турции

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В Германии пройдут заключительные матчи группового этапа Евро-2024.

В группе E cборная Украины сыграет с Бельгией, Румыния – со Словакией. 

В группе F Португалия будет противостоять Грузии, Чехия сыграет с Турцией. 

Евро-2024

3-й тур

Группа E

Украина – Бельгия
Дата проведения
26 июня, 19.00, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Словакия – Румыния
Дата проведения
26 июня, 19.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Грузия – Португалия
Дата проведения
26 июня, 22.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Чехия – Турция
Дата проведения
26 июня, 22.00, «Фолькспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

68 комментариев
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Кстати, это 1 ый евро с 92 года, где все команды набрали хотя бы 1 очко.
+11
0
+11
Лукаку просыпайся! Ждём дубля как минимум, а незалежной вылететь с позором!👍
+38
-27
+11
Бельгия должна отдать очко во имя свободы и демократии, заявила глава Еврокомиссии
+23
-12
+11
За братьев! За Бельгию!
+15
-6
+9
ну шо, вперёд Бельгия
+17
-9
+8
За кого же сегодня поболеть🤔Притоплю пожалуй за Бельгию, нужно больше топовых сборных в плей офф. Надеюсь Лукаку сегодня реализует хотя бы половину своих моментов 🇧🇪🔥
+10
-5
+5
За Тедескина с КДБ, за Монтеллу с (О)рдой Гюлера)
+5
-2
+3
Что может помешать Словакии и Румынии сыграть в ничью? 😁
+6
-3
+3
Ответ Сергей Жарковский
Лукаку просыпайся! Ждём дубля как минимум, а незалежной вылететь с позором!👍
пусть танцуют потом в обнимку со пшеками на задворках ЧЕ)
+16
-14
+2
ну самая интересная группа после группы с англичанами, сербами как глоток свежего воздуха
+2
0
+2
Ответ Nottingham Forest
флажки, за кого теперь глорить? братушки с позором вылетели, остальные участники Евро недружественные. выключаем ЧЕ и смотрим скрепные игры князя Александра Невского?
Пнх
+1
0
+1
Ответ Столичный Чел
Румыния 0 - 0 Словакия. Ставьте и скриньте.
И с этими 0-0 они дружно попадут на Испанию, Англию, Францию😂
+2
-1
+1
Думаю сегодня GOATу дадут отдохнуть
+1
-1
0
Грузия вперёд!
+10
-10
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Ответ Заяцволк
Вот тут у Украины на самом деле хорошие шансы обыграть распиаренных донщиков. Удивительно, как на каждом чемпионате нам рассказывают о силе лукаковцев, типа у них там поколение какое-то золотое, и каждый раз они жидко садятся в лужу, причём даже ещё более жидко, чем Англия, вот это реально смешно ) Короче, поражения обеим командам
А где они прям провалились кроме прошлого ЧМ? На прошлом Евро проиграли в равном матче в четвертьфинале будущим чемпионам, в России были третьими. В целом играют привлекательно, как правило, атакующая команда. И на этом Евро по сравнению с теми же англичанами и французами их игра чуть ли не фонтан.
Украина же сегодня поедет отдыхать наверняка: бельгийцы своё незабитое ранее забьют,ат румыны и словаки скатают свои 0-0/1-1
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Ответ sla3138
За тех кто города наши обстреливает?
а почему до 24 февраля не обстреливали?
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Ответ Cвятогор
🤡🤡🤡
кто это с тобой двое?
0
0
0
Ответ sla3138
За тех кто города наши обстреливает?
🤡🤡🤡
+3
-3
0
Ответ шкаф
Бельгия должна отдать очко во имя свободы и демократии, заявила глава Еврокомиссии
шиза косит наши ряды
+4
-4
0
Ответ Forte Live
Что может помешать Словакии и Румынии сыграть в ничью? 😁
автогол
0
0
0
Ответ Forte Live
Что может помешать Словакии и Румынии сыграть в ничью? 😁
Посмотрите сначала сетку плей-офф.
Рубка за первое место в группе будет знатная .
+2
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Ответ yrok77
Сколько грузить?
Хату ставь
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Венгрия будет молиться за то чтобы турки хотя бы не проиграли чехам.
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Ответ Столичный Чел
Румыния 0 - 0 Словакия. Ставьте и скриньте.
Сколько грузить?
+1
-1
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Криш сыграет?
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Ответ Kostyaqwfhjf
Кстати, это 1 ый евро с 92 года, где все команды набрали хотя бы 1 очко.
Команды были равны
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Правильно ли я понимаю, что вы оспариваете заявление МО РФ, что на пляж попал кусок сбитой нашим ПВО ракеты? После работы сегодня напишу на вас заявление
я бы не стал откладывать такое важное для тебя дело, как писать доносы. и что это меняет?
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Комментарий скрыт
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Ответ Сергей Нортман
Комментарий удален модератором
А народ то причём?
Спорт то причём?
+1
-1
0
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Комментарий скрыт
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