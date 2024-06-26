Евро-2024. Украина сыграет с Бельгией, Португалия – с Грузией, Чехия против Турции

В Германии пройдут заключительные матчи группового этапа Евро-2024.

В группе E cборная сыграет с Бельгией, – со Словакией.

В группе F Португалия будет противостоять , сыграет с Турцией.

Евро-2024

3-й тур

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

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