Хавбек Украины Сидорчук: «Бельгия – топ-команда с сильной атакой, но у них есть проблемы в обороне. Мы можем использовать это»

Сергей Сидорчук оценил шансы сборной Украины в игре против команды Бельгии.

26 июня украинская сборная сыграет с командой в 3-м туре Евро-2024. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Я играю в Бельгии, но почти никто из игроков их сборной там не играет. Бельгия – топ-команда с очень сильной атакой. Самые опасные? Прежде всего, я бы назвал де Брюйне – он великий игрок с отличными качествами.

Также Лукаку, , провели очень сильную игру против Румынии. Онана, ... Вы видите, я назвал почти весь состав. У них много отличных игроков.

Ключ к победе – наша страсть! Если мы будем увлечены игрой, как против Словакии, то сможем добиться успеха. Бельгия очень сильна в атаке, но у них есть некоторые проблемы в обороне. Мы можем использовать это в своих интересах», – приводит слова полузащитника бельгийского « » и сборной Украины Sport.ua.

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