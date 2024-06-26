Кечинов об РПЛ: «Зенит» уже поднадоел. Кто-то другой должен стать чемпионом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Валерий Кечинов Футбол

Валерий Кечинов признался, что ему «поднадоели» победы «Зенита» в Мир РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака выиграл шесть чемпионских титулов подряд.

«В российском футболе интрига может быть одна. Кто-то другой должен стать чемпионом, наверное. «Зенит» уже все-таки поднадоел.

Хочется увидеть новую команду на первом месте. Это самая главная интрига в РПЛ», – сказал бывший игрок «Спартака» Кечинов.

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21 комментарий
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как говорил наш басист: Новые песни пишет тот, у кого старые хреновые

бгг
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Проблемы бывших спартаковцев Зенит не интересуют
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Как-то всякие кечиновы уже поднадоели.
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Надоело всем болельщикам московских команд
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Кто и кому должен, Кечинов? 😎
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Надо всем московским клубам скатать 10 договорняков друг с другом - скинуться очками, например, тому же Спартаку.

Тогда варианты побороться с Зенитом будут.
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как вы надоели всем в 90-е не помнишь?)
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А кто не дает стать новым чемпионом? Или не могут? Если не могут - значит не чемпионы.
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Ответ Leon9
так одолжи Спартаку 80 млн и всё,будут две одинаковые команды
Что, "частная нефть" уже кончилась?
Бог подаст.
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Кому должен ?
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Как обыграйте!!!А так получается как последний сезон сами на блюдечке преподнестли.
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так одолжи Спартаку 80 млн и всё,будут две одинаковые команды
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Кому этот кто-то другой должен?
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Одна страна, один президент, один чемпиён!😎💰
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Прямо "должен"? А кому, на основании чего?
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Ответ Злодей Спб
Надо всем московским клубам скатать 10 договорняков друг с другом - скинуться очками, например, тому же Спартаку. Тогда варианты побороться с Зенитом будут.
Ты им сейчас подкинешь эту мысль. Они и так всей Москвой в прошлом сезоне на кротов скидывались. Карасик даже ипотеку закрыл.
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