Кечинов об РПЛ: «Зенит» уже поднадоел. Кто-то другой должен стать чемпионом»

Валерий Кечинов признался, что ему «поднадоели» победы «Зенита» в Мир РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака выиграл шесть чемпионских титулов подряд.

«В российском футболе интрига может быть одна. Кто-то другой должен стать чемпионом, наверное. « » уже все-таки поднадоел.

Хочется увидеть новую команду на первом месте. Это самая главная интрига в », – сказал бывший игрок « » .

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