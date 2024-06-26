Кечинов об РПЛ: «Зенит» уже поднадоел. Кто-то другой должен стать чемпионом»
Валерий Кечинов признался, что ему «поднадоели» победы «Зенита» в Мир РПЛ.
Команда тренера Сергея Семака выиграл шесть чемпионских титулов подряд.
«В российском футболе интрига может быть одна. Кто-то другой должен стать чемпионом, наверное. «Зенит» уже все-таки поднадоел.
Хочется увидеть новую команду на первом месте. Это самая главная интрига в РПЛ», – сказал бывший игрок «Спартака» Кечинов.
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Тогда варианты побороться с Зенитом будут.
Бог подаст.