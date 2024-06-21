В посудомойке на стадионе «МЮ» обнаружили плесень, жир «стекал по стене», а в кладовой выявлены «гниющие металлические полки» в ходе проверки
На стадионе «МЮ» провели повторную проверку по гигиене питания.
В декабре агентство по пищевым стандартам понизило рейтинг гигиены питания на «Олд Траффорд» с пяти баллов до одного после того, как посетители одного из корпоративных мероприятий, проводившихся на стадионе 21 ноября, пожаловались на последствия употребления «сырой» курицы.
Сейчас была проведена повторная проверка, в ходе которой рейтинг гигиены питания увеличили до четырех из пяти баллов, однако на стадионе обнаружили некоторые нарушения.
Инспекторы отметили, что клуб «проделал большую работу» после инцидента с отравлением. Однако повторная инспекция выявила ряд проблем. В посудомоечной машине обнаружили плесень и мусор, газовая труба находилась в «засаленном состоянии». В других местах фильтры вытяжных козырьков были «пыльными», а аварийная кнопка в холодильнике была «грязной».
В зоне сухого склада выявили, что жир «стекает по стене». «Манчестер Юнайтед» предписали сделать глубокую очистку, которая устранит любой риск возгорания.
Газовая труба к грилю была обнаружена неправильно подключенной к стационарному трубопроводу, а несколько газовых приборов не имели предохранительных цепей.
Также выявлено, что металлические стеллажи в складском помещении «начали гнить».
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