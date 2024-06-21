В посудомойке на стадионе «МЮ» обнаружили плесень, жир «стекал по стене», а в кладовой выявлены «гниющие металлические полки» в ходе проверки

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия происшествия Здоровье Питание Футбол

На стадионе «МЮ» провели повторную проверку по гигиене питания.

В декабре агентство по пищевым стандартам понизило рейтинг гигиены питания на «Олд Траффорд» с пяти баллов до одного после того, как посетители одного из корпоративных мероприятий, проводившихся на стадионе 21 ноября, пожаловались на последствия употребления «сырой» курицы. 

Сейчас была проведена повторная проверка, в ходе которой рейтинг гигиены питания увеличили до четырех из пяти баллов, однако на стадионе обнаружили некоторые нарушения.

Инспекторы отметили, что клуб «проделал большую работу» после инцидента с отравлением. Однако повторная инспекция выявила ряд проблем. В посудомоечной машине обнаружили плесень и мусор, газовая труба находилась в «засаленном состоянии». В других местах фильтры вытяжных козырьков были «пыльными», а аварийная кнопка в холодильнике была «грязной».

В зоне сухого склада выявили, что жир «стекает по стене». «Манчестер Юнайтед» предписали сделать глубокую очистку, которая устранит любой риск возгорания.

Газовая труба к грилю была обнаружена неправильно подключенной к стационарному трубопроводу, а несколько газовых приборов не имели предохранительных цепей.

Также выявлено, что металлические стеллажи в складском помещении «начали гнить».

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65 комментариев
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Ревизорро в лице Роналду это всё уже давно выявил.
+117
-3
+114
Роналду наговаривает что в «МЮ» всё плохо... Писали они
+126
-15
+111
Ответ maks44
Ревизорро в лице Роналду это всё уже давно выявил.
Реально даже жаль Рона, в тот момент, я даже не думал, что на самом деле он всю правду вскроет и оно станет поистине пророческим.
+71
-8
+63
Роналду с его одержимостью ЗОЖ просто не смог находится в условиях подобной антисанитарии так что зря люди на ТХ гонят, он тут вообще не при чем))
+34
-2
+32
Роналду не прессингует, вот и все заплесневело.
+24
-2
+22
Чувствуется 8 место
+19
-3
+16
Броненосец Потёмкин напомнило. Там червей в мясе не было случаем?)
+17
-3
+14
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
А сейчас без Рона где МЮ? Уже давно пора заиграть и тренер не первый год? Нашли на кого валить свои неудачи
+13
-2
+11
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
А других факторов конечно же нету. Произошло это исключительно из-за Роналду
+12
-2
+10
Не удивительно что Каземиро и Варан потухли в МЮ. После вип условий в Реале, переехать в эту дыру, да еще и грязную, конечно это скажется на игре.
+11
-2
+9
Ответ bionicman
Роналду с его одержимостью ЗОЖ просто не смог находится в условиях подобной антисанитарии так что зря люди на ТХ гонят, он тут вообще не при чем))
он реально вскрыл гнойники мю, и по стандартам клуба и по физруку Тен хагу
+8
-1
+7
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий скрыт
Выяснится, что эту компанию Тен Хаг в Аяксе на все деньги купил
+7
-1
+6
Да уже несколько лет назад Роналду про всё это рассказал. Только его назвали сказочным за это.
+7
-2
+5
МЮ встал ногами в жир. Давно не новость
+6
-1
+5
И правда загнивают, не врали!
+4
0
+4
Это клуб, потративший ярд на трансферы и сотку на одного спиннера. Блеск.
+5
-1
+4
А спелый фрукт был чертовски прав
+5
-1
+4
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
А что им мешает после Роналду подняться обратно?
+4
-1
+3
Все правильно говорил Криш, только лысый шарлатан был против.
+5
-2
+3
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Ага, а после него +2 места в таблице, но есть нюанс
+3
-1
+2
Мю гниет с* кухни 🤣😂
+1
0
+1
А что вы хотели то? Это всë-таки ОЛД Траффорд
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Так после ухода Криша они вообще опустились на рекордно низкое позорное 8 место в АПЛ и вылетели из ЛЧ с последнего места в лёгкой группе, хотя с Кришем выходили в плей-офф с 1го места, причём именно благодаря его спасительным голам
+2
-1
+1
я уж подумал, Хвича опять вспоминает
+2
-1
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стопудово там крысы должны быть
+1
0
+1
Да там плесень можно везде найти - в раздевалке, на тренерском стуле, в главном офисе...
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0
+1
Рэмзи в ярости
+1
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Кто помнит об этих кубках? Я вот даже не знаю какие
+5
-4
+1
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий скрыт
Ага, а если ты будешь ходить в грязном нижнем белье, то это не твоя ответственность, а прачечной
+2
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Ответ daniil_35
Роналду не прессингует, вот и все заплесневело.
Как умело люди пытаются проблемами мю прикрыть проблемы Роналду в коллективе, пропуск предсезонки и прочее. Как все это относится к спортивной составляющей?
+2
-2
0
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