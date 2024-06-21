Журова о флаге Украины с требованием вернуть выборы: «Сделавших это опознают и накажут, это оппозиция, получается»
Светлана Журова высказалась об украинском флаге с надписью «Верните нам выборы».
Полотнище было вывешено на игре сборных Украины и Словакии (2:1) на Евро-2024.
«Остальной мир же считает, что у них все хорошо. Не знаю, что будет с теми, кто это написал. Их опознают и накажут, видимо. Это уже оппозиция, получается.
Если в принципе такие настроения в стране есть – это одно дело. Но если какие-то эпизодические высказывания, боюсь, им не дадут их донести по масс.
Мое мнение: не совсем правильно использовать спорт как политическую площадку для таких заявлений, но, видимо, другого выхода у них нет», – сказала депутат Государственной думы.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну и какие конкретно у оппозиции аргументы про 85% (включая статистический анализ с "пилой Чурова" и т.п.) думаю легко погуглить или в ютубе найти видоcы с аргументацией наиболее известных представителей. Про чипирование аналогично
А про чипирование, я например дал бы 50 на 50 - либо это есть, либо этого нет, ну просто потому, что нет вообще никаких более-менее весомых аргументов в пользу одной из сторон. Опять же вопрос - какие такие у них есть аргументы, которые они проанализировали, и сделали вывод о том, что этого точно нет ?
Хотя даже есть аргументы в пользу существования чипирования ) Да просто это было бы выгодно миллиардерам, ну я по крайней мере на месте Билла Гейтса так сделал бы, если бы купался в деньгах, и весь мир был бы у моих ног. Плюс американцы сами даже фильмы подобные снимают - Обитель зла - про то, как богатые дядьки запустили вирус, который всех уничтожил, а сами они прятались в бункере, вроде это считается фантастикой, но почему бы этому не быть в реальности ?
Что это блин вообще за аргумент, ау