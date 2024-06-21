Журова о флаге Украины с требованием вернуть выборы: «Сделавших это опознают и накажут, это оппозиция, получается»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Словакии по футболу болельщики Светлана Журова Государственная дума Евро-2024 Политика Футбол

Светлана Журова высказалась об украинском флаге с надписью «Верните нам выборы».

Полотнище было вывешено на игре сборных Украины и Словакии (2:1) на Евро-2024.

«Остальной мир же считает, что у них все хорошо. Не знаю, что будет с теми, кто это написал. Их опознают и накажут, видимо. Это уже оппозиция, получается.

Если в принципе такие настроения в стране есть – это одно дело. Но если какие-то эпизодические высказывания, боюсь, им не дадут их донести по масс.

Мое мнение: не совсем правильно использовать спорт как политическую площадку для таких заявлений, но, видимо, другого выхода у них нет», – сказала депутат Государственной думы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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43 комментария
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Слава богу, у нас с выборами всё хорошо.
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Хорошо что у нас не так. Смело можно быть в оппозиции и ничего за это тебе не будет))))
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Я надеюсь к концу турнира спортс подведет итоги и скажет сколько статей было о футболе и сколько о политике , я думаю там плюс минус одинаково выйдет
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Слава богу у нас то, и выборы есть, и оппозиция есть, и если ты не согласен с президентом, то тебя за не убьют, не отравят, не посадят. Да ведь?
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+21
Она депутат какой страны вообще? Почему её это волнует
+12
-3
+9
Ответ Заяцволк
Как раз в этом случае выборы особенно важны - чтобы определить, хочет ли народ продолжить череду смертей "до последнего украинца" в угоду западным хозяевам, либо хочет мира, как например в Мариуполе
Заяцволк, ну ты чего? Телевизора пересмотрел? )
+5
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+4
Ответ Клирик
Если вы не понимаете, то сейчас выбор другой. Какой-то нации может не остаться, государства по крайней мере. Выборы....
Тебе какое дело до того что в Украине?
+10
-6
+4
Ну в рф точно за флаг страны с такой надписью ничего не сделают, понимать надо
+7
-5
+2
Журова: - Можно связать спорт с политикой? Тогда мы идём к вам...
+2
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+2
Какие могут быть выборы в стране на территории которой идёт спецоперация, с боевыми действиями на 1/3?
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Журова знает что такое оппозиция ?😂
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+1
Надо собрать экспертов на эту тему на всех федеральных каналах с прямым включением из Германии и опросить всех причастных и прохожих !
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А Журова, я смотрю, прям футбольный эксперт
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Ответ vel
Заяцволк, ну ты чего? Телевизора пересмотрел? )
У него телевизионный чип непосредственно поставлен
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Ответ vel
Заяцволк, ну ты чего? Телевизора пересмотрел? )
Ой, это я что ли написал ? Меня взломал кто-то, не верьте этому ! )
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Ответ Певек
Журова знает что такое оппозиция ?😂
Позиция *оп.
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Ответ interested
Какая "оппозиция"?! полномочия президента истекли месяц назад. Где выборы нового? не в хаки. ;)
Наверное хотят провести на всех своих территориях, ждут возможности.
+1
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Ответ Roman Araslanov
Слава богу у нас то, и выборы есть, и оппозиция есть, и если ты не согласен с президентом, то тебя за не убьют, не отравят, не посадят. Да ведь?
И на бойню людей посылают только у них
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Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Ну в рф точно за флаг страны с такой надписью ничего не сделают, понимать надо
так они разве на Украине демонстрировали этот флаг? Чемпионат вроде в Германии проходит.
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Ответ Заяцволк
Так я и спрашиваю конкретно - какие у них аргументы в пользу того, что голоса накрутили ? Есть компетентный орган, который говорит "Выборы прошли, итог - 85% за царя" - какие у них аргументы, чтобы не верить ? Обычно говорят "У меня их знакомых никто за него не голосовал" - это просто аааахаха, по их логике раз 5 человек из 146 миллионов за него не голосовали, значит и большинство за него не голосовало )) Вот это и есть анализ информации, и этот анализ говорит о том, что их аргументы - детский сад. А про чипирование, я например дал бы 50 на 50 - либо это есть, либо этого нет, ну просто потому, что нет вообще никаких более-менее весомых аргументов в пользу одной из сторон. Опять же вопрос - какие такие у них есть аргументы, которые они проанализировали, и сделали вывод о том, что этого точно нет ? Хотя даже есть аргументы в пользу существования чипирования ) Да просто это было бы выгодно миллиардерам, ну я по крайней мере на месте Билла Гейтса так сделал бы, если бы купался в деньгах, и весь мир был бы у моих ног. Плюс американцы сами даже фильмы подобные снимают - Обитель зла - про то, как богатые дядьки запустили вирус, который всех уничтожил, а сами они прятались в бункере, вроде это считается фантастикой, но почему бы этому не быть в реальности ?
Какая-то шизофазия. Вы случайно не с улицы Герцена?
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Ответ Заяцволк
Так я и спрашиваю конкретно - какие у них аргументы в пользу того, что голоса накрутили ? Есть компетентный орган, который говорит "Выборы прошли, итог - 85% за царя" - какие у них аргументы, чтобы не верить ? Обычно говорят "У меня их знакомых никто за него не голосовал" - это просто аааахаха, по их логике раз 5 человек из 146 миллионов за него не голосовали, значит и большинство за него не голосовало )) Вот это и есть анализ информации, и этот анализ говорит о том, что их аргументы - детский сад. А про чипирование, я например дал бы 50 на 50 - либо это есть, либо этого нет, ну просто потому, что нет вообще никаких более-менее весомых аргументов в пользу одной из сторон. Опять же вопрос - какие такие у них есть аргументы, которые они проанализировали, и сделали вывод о том, что этого точно нет ? Хотя даже есть аргументы в пользу существования чипирования ) Да просто это было бы выгодно миллиардерам, ну я по крайней мере на месте Билла Гейтса так сделал бы, если бы купался в деньгах, и весь мир был бы у моих ног. Плюс американцы сами даже фильмы подобные снимают - Обитель зла - про то, как богатые дядьки запустили вирус, который всех уничтожил, а сами они прятались в бункере, вроде это считается фантастикой, но почему бы этому не быть в реальности ?
Нет, вы не спрашивали конкретно, вы говорили, что они двуличные, потому что у них по двум разным вопросам разное мнение. Я ответил, что это не аргумент. А вот детально сейчас ковыряться в конкретике по этим вопросам никакого желания не имею.
Ну и какие конкретно у оппозиции аргументы про 85% (включая статистический анализ с "пилой Чурова" и т.п.) думаю легко погуглить или в ютубе найти видоcы с аргументацией наиболее известных представителей. Про чипирование аналогично
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Ответ _qwefoo_
А почему вы верите в то, что Земля круглая, а в чипирование не верите? Потому что вам выгодно? А может всё же потому, что ситуации разные? И кроме выгоды бывают и другие причины, например, некий корпус информации, ее сопоставление, анализ, аргументы, логические выводы и т.п. Каждую конкретную ситуацию можно отдельно обсуждать, но двуличие тут как бы вообще не при чем.
Так я и спрашиваю конкретно - какие у них аргументы в пользу того, что голоса накрутили ? Есть компетентный орган, который говорит "Выборы прошли, итог - 85% за царя" - какие у них аргументы, чтобы не верить ? Обычно говорят "У меня их знакомых никто за него не голосовал" - это просто аааахаха, по их логике раз 5 человек из 146 миллионов за него не голосовали, значит и большинство за него не голосовало )) Вот это и есть анализ информации, и этот анализ говорит о том, что их аргументы - детский сад.
А про чипирование, я например дал бы 50 на 50 - либо это есть, либо этого нет, ну просто потому, что нет вообще никаких более-менее весомых аргументов в пользу одной из сторон. Опять же вопрос - какие такие у них есть аргументы, которые они проанализировали, и сделали вывод о том, что этого точно нет ?
Хотя даже есть аргументы в пользу существования чипирования ) Да просто это было бы выгодно миллиардерам, ну я по крайней мере на месте Билла Гейтса так сделал бы, если бы купался в деньгах, и весь мир был бы у моих ног. Плюс американцы сами даже фильмы подобные снимают - Обитель зла - про то, как богатые дядьки запустили вирус, который всех уничтожил, а сами они прятались в бункере, вроде это считается фантастикой, но почему бы этому не быть в реальности ?
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Ответ Заяцволк
Может конечно, но вот и вопрос - почему они в одном случае уверены, что конспирологии нет, и даже смеются над теми, кто рассказывает про чипирование, а в другом случае свято верят в конспирологию ? ) Потому, что им выгодно так ? )
А почему вы верите в то, что Земля круглая, а в чипирование не верите? Потому что вам выгодно? А может всё же потому, что ситуации разные? И кроме выгоды бывают и другие причины, например, некий корпус информации, ее сопоставление, анализ, аргументы, логические выводы и т.п. Каждую конкретную ситуацию можно отдельно обсуждать, но двуличие тут как бы вообще не при чем.
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Ответ _qwefoo_
А это какой-то универсальный закон мироздания, что все вещи одинаковы, и либо всё правда, либо всё конспирология? Типа не может быть так, что что-то одно и правда конспирология, а что-то другое - нет? Что это блин вообще за аргумент, ау
Может конечно, но вот и вопрос - почему они в одном случае уверены, что конспирологии нет, и даже смеются над теми, кто рассказывает про чипирование, а в другом случае свято верят в конспирологию ? ) Потому, что им выгодно так ? )
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Ответ Заяцволк
Тут кто-то недавно писал мудрую мысль, что-то вроде "Если не способен принять реальность, то возможна глубокая депрессия". Наша мудрая оппозиция никак не может смириться с тем, что выборы прошли, 85 +/- процентов проголосовали за царя, поэтому приходится придумывать иллюзии мол "выборы нечестные, накрутили" - это же конспирология ) Получается, здесь наша оппозиция верит в конспирологию, а когда тема заходит о вышках 5G и чипирование, они смеются, говорят "фу верить в конспирологию" - что это за двуличие ? ))
А это какой-то универсальный закон мироздания, что все вещи одинаковы, и либо всё правда, либо всё конспирология? Типа не может быть так, что что-то одно и правда конспирология, а что-то другое - нет?
Что это блин вообще за аргумент, ау
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Ответ sr-pigrs
Тебе бы и другой выбор не нравился. А так хоть писать можешь сегодня. С другим бы выбором мог уже быть под землей
С каким?
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Цитировать СЭ и МатчТВ — не уважать себя, Спортс.
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