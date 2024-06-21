Журова о флаге Украины с требованием вернуть выборы: «Сделавших это опознают и накажут, это оппозиция, получается»

Светлана Журова высказалась об украинском флаге с надписью «Верните нам выборы».

Полотнище было вывешено на игре сборных и (2:1) на Евро-2024.

«Остальной мир же считает, что у них все хорошо. Не знаю, что будет с теми, кто это написал. Их опознают и накажут, видимо. Это уже оппозиция, получается.

Если в принципе такие настроения в стране есть – это одно дело. Но если какие-то эпизодические высказывания, боюсь, им не дадут их донести по масс.

Мое мнение: не совсем правильно использовать спорт как политическую площадку для таких заявлений, но, видимо, другого выхода у них нет», – сказала депутат Государственной думы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?