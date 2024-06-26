Роберто Мартинес: «Роналду сыграет с Грузией с первых минут. Португалия – претендент на победу на Евро-2024, но не фаворит»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Диогу Кошта Футбол

Роберто Мартинес сказал, что Криштиану Роналду сыграет с Грузией с первых минут.

Португалия, которая уже вышла в 1/8 финала Евро-2024, сегодня сыграет с Грузией в 3-м туре. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

«Мы готовимся к победе. В стартовом составе будет много важных игроков. Диогу Кошта выйдет с первых минут, потому что мне не нравится ротировать вратарей. Капитан [Роналдну] тоже будет среди 11 стартовых игроков.

Не будет ничего революционного, будет конкурентоспособная команда. У Грузии классная защита и контратака.

Португалия – претендент на победу на Евро-2024, но не фаворит. Соперник по 1/8 финала не имеет значения», – сказал главный тренер сборной Португалии Мартинес.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вообще-то фаворит, года с 2002-го такого состава не было.
+3
-1
+2
Выпустил бы на последние пол часа что бы в тонусе был а там 1/8 рисковать не думаю что имеет смысла.
+1
0
+1
У Португалии такая сетка что физрук мог бы состав основной поберечь, но он и в Бельгии хромых и косые до конца юзал, так и тут будет.
Для соперников в плей офф самое то)
+2
-2
0
Стата сама себя не набьет.
+5
-5
0
Пенки сами не забьются
+3
-3
0
Роналдну

Спортс раскрыл всю суть альнасровца)
+2
-2
0
Счас Роналдуфилы вам объяснят зачем он выходит играть, он выходит для того чтоб подарить Хвиче свою футболку 🤣🤣🤣
+2
-2
0
Ответ Domian
У Португалии такая сетка что физрук мог бы состав основной поберечь, но он и в Бельгии хромых и косые до конца юзал, так и тут будет. Для соперников в плей офф самое то)
Я думаю Рон сам настоял, забить то все таки хочется ))
0
0
0
Ответ Юрий Кечко
Я думаю Рон сам настоял, забить то все таки хочется ))
А если пенальти не поставят? Можно было бы под пенальти выпустить его
+1
-1
0
Ответ SPAIN 2010
Это по сути последний большой чемпионат со сборной Роналду, наверно хочет насладиться этими моментами
В смысле последний?)
А ЧМ 26?
ЧЕ 28?
ЧМ 30?
0
0
0
Ответ Си Эм Панк
В смысле последний?) А ЧМ 26? ЧЕ 28? ЧМ 30?
Ержан, просыпайся
0
0
0
Ответ Cearvm
Вообще-то фаворит, года с 2002-го такого состава не было.
Давление снимает, хотя с такой сеткой там заруба лютая будет, в другой сетке Австрия или Англия с Италией могут спокойно в финал выйти
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий