Роберто Мартинес: «Роналду сыграет с Грузией с первых минут. Португалия – претендент на победу на Евро-2024, но не фаворит»

Роберто Мартинес сказал, что Криштиану Роналду сыграет с Грузией с первых минут.

Португалия, которая уже вышла в 1/8 финала Евро-2024, сегодня сыграет с Грузией в 3-м туре. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Мы готовимся к победе. В стартовом составе будет много важных игроков. выйдет с первых минут, потому что мне не нравится ротировать вратарей. Капитан [Роналдну] тоже будет среди 11 стартовых игроков.

Не будет ничего революционного, будет конкурентоспособная команда. У Грузии классная защита и контратака.

Португалия – претендент на победу на Евро-2024, но не фаворит. Соперник по 1/8 финала не имеет значения», – сказал главный тренер сборной Португалии Мартинес.

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