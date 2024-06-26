«Для Грузии будет лучше, если Криштиану выйдет в старте. Наши защитники с ним справятся». Джанашия о матче с Португалией

Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча сборных Грузии и Португалии.

Команды встретятся в третьем туре группового этапа Евро-2024. Матч состоится сегодня, 26 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Помочь Грузии выйти в плей-офф поможет только чудо? Почему чудо? Поможет хорошая игра. Пока нам не везло, вы сами видели. Такие моменты не забивали. Нужно везение, без него трудно что-то сделать. Сегодня Грузии должно повезти.

Для Грузии будет лучше, если выйдет в старте. Он сейчас не делает резких движений, так что наши защитники с ним справятся», – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия.

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