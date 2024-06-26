«Для Грузии будет лучше, если Криштиану выйдет в старте. Наши защитники с ним справятся». Джанашия о матче с Португалией

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Заза Джанашия Футбол

Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча сборных Грузии и Португалии.

Команды встретятся в третьем туре группового этапа Евро-2024. Матч состоится сегодня, 26 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Помочь Грузии выйти в плей-офф поможет только чудо? Почему чудо? Поможет хорошая игра. Пока нам не везло, вы сами видели. Такие моменты не забивали. Нужно везение, без него трудно что-то сделать. Сегодня Грузии должно повезти.

Для Грузии будет лучше, если Криштиану выйдет в старте. Он сейчас не делает резких движений, так что наши защитники с ним справятся», – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия.

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17 комментариев
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Ответ Dr.Gebbelsss
Ну вот по иронии судьбы Роналду и забьет победный! может и с пенальти)
Думается мне что Португалия 3-4 отгрузит Грузии вне зависимости от состава
+8
-1
+7
Ну вот по иронии судьбы Роналду и забьет победный!
может и с пенальти)
+6
-1
+5
Пафоса конечно!
Надеюсь сегодня спокойно соберут чемоданы и обратно
+6
-1
+5
Как раз сегодня он вам трешку и забьет
+3
-1
+2
Грузия играет в открытый футбол и получит три мяча в свои воршта еще в первом тайме.
+2
-1
+1
Ответ Иван Иванов
Хахаха Как бравый джигит.. "Мы этого Криштину воть-так-воть сделаем, вассся" Охапку вытащите сегодня, клоуны. Португезы топовая сборная.. а гонору, гонору
Джигиты - горцы, Джанашия - мингрел, Мегрелия - равнина. Хотя все твое познание Кавказа это скетчи из Камеди Клаб
+2
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Ему не нужны резкие движения, чтобы прыгать на 3 метра и это оружие с ним до сих пор.
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откуда столько гордости, при такой-то бедности..
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Оптимистично)))
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говорю как грузин, заза явно шабил перед этими словами.
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Заза, что скажешь после матча, если именно Криш забьет?
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Они с чехами не справились , что в голове у этих знатоков ?
Наоборот, это чехи не справились с грузинами.)
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Ответ Dario Alexys
Ему не нужны резкие движения, чтобы прыгать на 3 метра и это оружие с ним до сих пор.
заза он такой
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Ответ Бонд0077
Грузия играет в открытый футбол и получит три мяча в свои воршта еще в первом тайме.
ну с чехами от обороны играли
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