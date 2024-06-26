Месси получил мышечное повреждение в матче с Чили: «У меня также пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось»

У Лионеля Месси возникли проблемы со здоровьем на Кубке Америки.

обыграла команду во втором туре группового этапа Кубка Америки (1:0). Во время этой игры получил повреждение приводящей мышцы правой ноги, но остался на поле до финального свистка. Сегодня Лионель пройдет обследование.

«Это меня немного беспокоит, но я смог закончить игру. Надеюсь, ничего серьезного. Я получил повреждение в начале первого тайма. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, как мы будем действовать дальше.

У меня уже пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось на мне сегодня», – сказал 37-летний футболист.

Кроме того, Месси оценил вероятность того, что матч против Перу он начнет на скамейке запасных.

«Посмотрим, как пройдут эти дни, как будет идти мое восстановление, но да, сегодня мы сделали важный шаг для выхода из группы. Впереди много игр, много поездок, и мы начинаем думать о том, что нас ждет впереди», – добавил Лионель.

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