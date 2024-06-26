Месси получил мышечное повреждение в матче с Чили: «У меня также пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу травмы Кубок Америки Интер Майами Футбол

У Лионеля Месси возникли проблемы со здоровьем на Кубке Америки.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили во втором туре группового этапа Кубка Америки (1:0). Во время этой игры Месси получил повреждение приводящей мышцы правой ноги, но остался на поле до финального свистка. Сегодня Лионель пройдет обследование. 

«Это меня немного беспокоит, но я смог закончить игру. Надеюсь, ничего серьезного. Я получил повреждение в начале первого тайма. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, как мы будем действовать дальше.

У меня уже пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось на мне сегодня», – сказал 37-летний футболист.

Кроме того, Месси оценил вероятность того, что матч против Перу он начнет на скамейке запасных. 

«Посмотрим, как пройдут эти дни, как будет идти мое восстановление, но да, сегодня мы сделали важный шаг для выхода из группы. Впереди много игр, много поездок, и мы начинаем думать о том, что нас ждет впереди», – добавил Лионель.

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19 комментариев
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Здоровья чемпиону
+26
-7
+19
Будучи не в оптимальных кондициях тащит по всем показателям. Насоздал больше всех опасных моментов, больше всех обводок, продвижений, ударов, штанга, перекладина, 4 раза отдавал на гол. По меркам Месси: около провальная игра, но по меркам лобового игрока на ЕВРО за 3 тура - это кандидат на звание лучшего игрока. Единственное чему Месси уступил : это не отдал совершенно безумнейший пас на пустые ворота сопернику, как в игре Турции и Португалии. Но Копа только началась, шанс ещё есть что сможет повторить.
+27
-8
+19
из группы выходят точно , можно дать отдых лучшему игроку мира !
+18
-4
+14
Ответ Menedreal
Комментарий скрыт
Ты бредишь , у него 6 созданных голевых моментов
https://www.sofascore.com/tournament/football/south-america/copa-america/133#id:57114,tab:top_players
+17
-4
+13
Ответ Митрандир цвета хаки
Будучи не в оптимальных кондициях тащит по всем показателям. Насоздал больше всех опасных моментов, больше всех обводок, продвижений, ударов, штанга, перекладина, 4 раза отдавал на гол. По меркам Месси: около провальная игра, но по меркам лобового игрока на ЕВРО за 3 тура - это кандидат на звание лучшего игрока. Единственное чему Месси уступил : это не отдал совершенно безумнейший пас на пустые ворота сопернику, как в игре Турции и Португалии. Но Копа только началась, шанс ещё есть что сможет повторить.
посмотрел статистику Лео на копе в двух матчах,
7 созданных голевых моментов
5.5 в среднем за игры ключевых передач
4 дриблинга в среднем (50% успешных)
и посмотрел статистику фаворита на ЗМ -Беллингема
1 созданный голевой момент(за 3 матча!)
0.3 ключевых передач
2.3 дриблинга(39% успешно)
подумал, может он сделал больше оборонительных действии, но и там Беллингем не блещет
разница между тем кто вот вот завершит карьеру и главным фаворитом на ЗМ)
+10
-1
+9
пусть отдохнет против перу. до четвертьфинала будет 10 дней отдыха.
+9
-2
+7
Ответ Великий Алонсо
Слабак
Достойно, что признался. Про саму игру вчера что скажешь? Ты как верный фанат Месси, вчера в 4 часа особо эмоционально следил за ходом игры.
+10
-3
+7
Это было видно когда он в середине матча еле дышал то открывая то закрывая рот, я подумал что он просто устал, оказывается горло болела
+9
-3
+6
Месси получил повреждение после фола от чилийца, даже жёлтой не получил этот негодяй
+8
-6
+2
Ответ Menedreal
Ты скинул общую статистику за 2 матча. Но все равно перечитай вниматильнее, речь не о созданных голевых моментах. Ps SofaScore? серьезно?
Острые передачи 5 сегодня и 6 с Канадой
Sofascore один из лучших по статистике
+2
0
+2
Здоровья Величайшему! 🐐
Аргентине в первую очередь нужен здоровый Месси 😌
+3
-2
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