Месси попал в штангу в игре с Чили. Партнеры 5 раз били по воротам с передач Лео

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу Кубок Америки Интер Майами Футбол

Лионель Месси попал в штангу в игре Аргентины с Чили на Кубке Америки.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. 

37-летний форвард «Интер Майами» попал в штангу, пробив из-за пределов штрафной на 36-й минуте.

Во втором тайме (на 68-й минуте) Лео выбежал к воротам и пробил выше створа, но в том эпизоде был зафиксирован офсайд. 

Кроме того, на 87-й минуте нападающий попытался забить прямо с углового, закрутив мяч под перекладину. Вратарь чилийцев Клаудио Браво отбил его.

После следующего углового и навеса Месси в штрафную началась борьба за мяч, в результате которой аргентинцы забили единственный гол в матче. 

Добавим, что партнеры Месси в этом матче нанесли 5 ударов по воротам после его передач. 

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10 комментариев
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Вот она , Игра на команду
Ждём очередной трофей 🏆
+11
-2
+9
Лучший и самый полезный игрок матча..👍
+9
-3
+6
Эх, чуть-чуть не повезло, а так был бы гол как в ворота Мексики на ЧМ
+5
0
+5
чили какой то реально заколдованный для аргентины, то штанги , то в браво кто то вселяется что он все подряд тащит в 41 год, лучше бы он тащил как за ман сити)
+2
0
+2
Разница между Месси и альнасровцем очевидна 👍
+7
-7
0
Ответ Ulan Akimov
Про штанги других тоже публикуют в новости?
Нет, никто не придёт на обсуждение.
А само упоминание Месси собирает всю хейтерню.
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