Месси про Кубок Америки: «Этот станет для меня последним. ЧМ-2026? Нужно двигаться постепенно»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси заявил, что нынешний Кубок Америки станет для него последним.

Накануне 36-летний аргентинец отличился результативной передачей в первом матче турнира со сборной Канады (2:0).

– Это ваш последний Кубок Америки?

– Да, Кубок Америки, да.

Мы попробуем еще раз [победить] и будем двигаться день за днем.

– Возможно ли ваше участие в ЧМ-2026?

– Все зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться поэтапно. Сейчас у меня все очень хорошо, – ответил нападающий сборной Аргентины журналисту TyC Sports.

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15 комментариев
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Лео в 2018 году говорил что ЧМ 18 возможно его последний шанс взять трофеи, но на ЧМ22 порвал всех и вся и забрал трофеи, как это сделал Марадона 86 году! Лео всегда рассуждал грамотно, не станет мучить себя и болел, если не гоToв то будет сидеть дома, а если будет готов-поедет! на ЧМ26 надеюсь увидим, хотя бы как игрока ротации
+47
-9
+38
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Странно, вроде растущая за грядкой (в офсайде) клубника не объявляла об уходе😅🤔
+24
-5
+19
Ответ NARTMEN
Финал чм 2026 Аргентина - Португалия, станет идеальным завершением легендарных игроков.
Вот бы ещё некто аппетитный туда умел выходить🤓
+22
-3
+19
Ответ TAGAY
Лео в 2018 году говорил что ЧМ 18 возможно его последний шанс взять трофеи, но на ЧМ22 порвал всех и вся и забрал трофеи, как это сделал Марадона 86 году! Лео всегда рассуждал грамотно, не станет мучить себя и болел, если не гоToв то будет сидеть дома, а если будет готов-поедет! на ЧМ26 надеюсь увидим, хотя бы как игрока ротации
Лео не поедет на банке сидеть.
+6
-2
+4
Ответ Its my life
Лео не поедет на банке сидеть.
банка тоже банке рознь
+4
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+4
Достойно. Нужно уходить вовремя
+6
-3
+3
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Конечно, вздохнёт полной грудью... особенно после того, как Бруно гол забил, а тот орал на весь мир, что он кончиком волоса забил. Моргану даже он сам позвонил и сказал об этом.
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Если Месси не поедет на ЧМ 2026, то Роналду 100% поедет.
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Роналду более предан футболу - его вынесут с поля вперёд ногами на ЧМ-2030. Но он забьёт наконец пеналду в ПЛОФФ.
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Авейру : А я и на ЧМ-30 поеду.. Месси : Водителем автобуса... А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🚌
+4
-3
+1
Ответ NARTMEN
Финал чм 2026 Аргентина - Португалия, станет идеальным завершением легендарных игроков.
Месси 52 голевых действия на Копа и ЧМ🥇🇦🇷🤴

35+15 в финальных матчах🤴🇦🇷🥇

Кринжтиану 30 голевых действий на Евро/ЧМ🐓🍓🐬

22 голевых действия в финальных матчах🐓🍓🐬

Криштиану на задворках истории, если Месси и суждено сыграть в финале ЧМ 2026, то там должен быть Томас Мюллер и 2 Чемпиона мира красиво завершат карьеру!:)) зачем сюда портка нулевого приписывать непонятно:)
+13
-12
+1
Комментарий удален пользователем
Хотелось иметь рубрику Жизнь Леонида . Желательно подробнее утренние часы и ночное время . А то вот только только от Блиновской отписался .
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-2
0
Ответ TAGAY
Лео в 2018 году говорил что ЧМ 18 возможно его последний шанс взять трофеи, но на ЧМ22 порвал всех и вся и забрал трофеи, как это сделал Марадона 86 году! Лео всегда рассуждал грамотно, не станет мучить себя и болел, если не гоToв то будет сидеть дома, а если будет готов-поедет! на ЧМ26 надеюсь увидим, хотя бы как игрока ротации
Я так не считаю, ротации
Он и тогда будет основным игроком команды
Осталось то всего 2 года
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