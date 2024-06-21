Месси про Кубок Америки: «Этот станет для меня последним. ЧМ-2026? Нужно двигаться постепенно»

Лионель Месси заявил, что нынешний Кубок Америки станет для него последним.

Накануне 36-летний аргентинец отличился результативной передачей в первом матче турнира со сборной Канады (2:0).

– Это ваш последний ?

– Да, Кубок Америки, да.

Мы попробуем еще раз [победить] и будем двигаться день за днем.

– Возможно ли ваше участие в ?

– Все зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться поэтапно. Сейчас у меня все очень хорошо, – ответил нападающий сборной журналисту TyC Sports.

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