Месси про Кубок Америки: «Этот станет для меня последним. ЧМ-2026? Нужно двигаться постепенно»
Лионель Месси заявил, что нынешний Кубок Америки станет для него последним.
Накануне 36-летний аргентинец отличился результативной передачей в первом матче турнира со сборной Канады (2:0).
– Это ваш последний Кубок Америки?
– Да, Кубок Америки, да.
Мы попробуем еще раз [победить] и будем двигаться день за днем.
– Возможно ли ваше участие в ЧМ-2026?
– Все зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться поэтапно. Сейчас у меня все очень хорошо, – ответил нападающий сборной Аргентины журналисту TyC Sports.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
35+15 в финальных матчах🤴🇦🇷🥇
Кринжтиану 30 голевых действий на Евро/ЧМ🐓🍓🐬
22 голевых действия в финальных матчах🐓🍓🐬
Криштиану на задворках истории, если Месси и суждено сыграть в финале ЧМ 2026, то там должен быть Томас Мюллер и 2 Чемпиона мира красиво завершат карьеру!:)) зачем сюда портка нулевого приписывать непонятно:)
Он и тогда будет основным игроком команды
Осталось то всего 2 года