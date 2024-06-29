Германия — Дания, 29.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

Хозяевам чемпионата Европы сборной Германии удалось выполнить задачу-минимум и выйти в 1/8 финала с первого места. Ее соперником станет сборная Дании, которая в группе С оказалась на второй итоговой позиции. Матч состоится в Дортмунде на арене BVB-Штадион, начало в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Германии

Команда Юлиана Нагельсманна очень мощно начала турнир и восхитила всех после первого матча против сборной Шотландии. У немцев было тотальное превосходство в поединке. Закономерным итогом стало шесть забитых мячей, включая автогол Антонио Рюдигера. Такое начало иногда вызывает опасения. Опытные команды стараются не форсировать события, и берегут все козыри на матчи плей-офф. Сборная Венгрии во втором туре оказала куда большее сопротивление, нежели шотландцы, а в третьем матче Бундесманшафт и вовсе пришлось отыгрываться. Гол Никласа Фюллькруга, забитый в ворота сбоорной Швейцарии на второй компенсированной минуте позволил хозяевам турнира занять первое место. Такого же результата немцы добились три года назад на Евро 2020, но сейчас перед своими болельщиками поражение на этой стадии будет воспринято как большая неудача. Соперники не дремлют и научились противостоять тактическим задумкам сборной Германии, которой нужно возвращать настрой и игру первого тура.

Сборная Дании

Перед началом турнира все букмекеры прочили сборной Дании второе место в группе, которое она в итоге заняла. Сложно сказать, жалеет ли Каспер Юлманд и его футболисты об осторожной игре в матче третьего тура против сербов, ведь в случае победы они могли обойти англичан, но довольствовались малым. Причем была реальная возможность и вовсе оказаться третьими. В споре с командой Словении все решало количество дисциплинарных нарушений, у датчан оказалось меньше желтых карточек. Если на Евро 2020 игру скандинавской команды было приятно смотреть, она была результативной и яркой, то на этот раз тренерский штаб во главу угла ставит прагматичность. И поединки с участием сборной Дании смотреть без особой необходимости вряд ли захочется. Сейчас в 1/8 финала, когда каждая ошибка может стоить вылета из турнира северяне наверняка сделают ставку на оборону. и будут надеяться на контратаки и умные ходы Кристиана Эриксена.

Коэффициенты букмекеров

Команды Германии и Дании сыграли друг с другом три десятка матчей, и в каждом из них был забит хотя бы один мяч. Следует рассчитывать и на то, что предстоящая встреча получится результативной. Вопрос в том, сможет ли найти тренерский штаб датчан противоядие атаке хозяев чемпионата. Если они сыграют так, как в матче открытия, то сделать это будет сложно. В то же время сборная Швейцарии в первом туре показала, что команда Германии уязвима и с ней можно справиться. Так что рецепт у Каспера Юлманда есть, к тому же скандинавы уже играли с сильным соперником в лице сборной Англии и смогли добыть ничью. Букмекеры отдают довольно большое преимущество Бундесманшафт, но для победы она должна показать свой лучший футбол. Вряд ли дело дойдет до дополнительного времени. В отношении общего количества голов осторожная ставка — тотал меньше 2,5. В пяти из шести матчей этих команд на турнире больше двух голов забито не было. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.

Ставки 1 Х 2 Ф1 -1 Ф2 +1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 1,62 4,20 6,20 1,98 1,80 1,79 2,00 Fonbet 1,65 3,95 5,70 2,15 1,70 1,80 2,03 Winline 1,63 4,00 5,80 2,17 1,73 1,78 2,02 Olimpbet 1,61 4,12 6,03 2,00 1,83 1,81 2,03 Pari 1,65 3,95 5,70 2,15 1,70 1,80 2,03 BetBoom 1,66 3,91 5,71 2,17 1,72 1,79 2,05 Leon 1,59 3,95 5,80 1,99 1,82 1,80 2,02 1Win 1,65 3,95 5,70 2,15 1,70 1,80 2,03 Tennisi 1,65 3,86 5,50 2,17 1,69 1,78 2,04 Бетсити 1,70 3,90 5,70 2,18 1,73 1,84 2,03

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