Германия — Дания, 29.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

В первый день плей-офф на чемпионате Европы сборная Германии будет играть с командой Дании. Хозяевам чемпионата удалось занять первое место в группе А, но восторг и восхищение командой после первого тура сменились на настороженность после третьего матча. Вся страна ждет от Бундесманшафт победы на турнире, тем более футболисты давно уже задолжали болельщикам. На Евро 2016 немцам удалось выйти в полуфинал, и с тех пор пошли сплошные неудачи. На двух чемпионатах мира подряд команда не могла преодолеть групповой этап, На Евро 2020 удалось выйти в 1/8 финала, но там случилось поражение от англичан. Федерация футбола в прошлом году после ряда неудачных товарищеских матчей пригласила на пост главного тренера Юлиана Нагельсманна, который сделал ставку на молодых футболистов, а также смог убедить вернуться в сборную Тони Крооса. Пока все эти шаги дали свои плоды, но сейчас начинается настоящая проверка.

Группа С в целом и сборная Дании в частности показали очень прагматичный футбол, в третьем туре оба поединка команд и вовсе сложно было смотреть не зевая. Но есть результат, и это главное. Скандинавам изначально прочили второе место в квартете, хотя они вполне могли побороться за первое. Попытки были, но команда предпочла синицу в руках журавлю в небе. Что ж, теперь придется играть с хозяевами чемпионата. Причем этот самый прагматичный футбол вполне может им помочь. На Евро 2020 датчане вышли в полуфинал. Если сравнивать сборную того образца с нынешней, то игра предыдущей выглядела симпатичнее и результативнее. Футболисты и болельщики сборной России отлично помнят результат поединка в группе. Матч команд Германии и Дании состоится в Дортмунде на арене BVB-Штадион, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (+1), ТБ 2,5

Германия

В 2014 году сборная Германии выиграла чемпионат мира, что стало закономерным итогом ее более чем десятилетнего доминирования в мировом футболе. Но никто не мог предположить, что в следующие десять лет успехов не будет. Так уже бывало в истории команды не раз, но за каждым таким спадом следовал мощный подъем. Олицетворением нынешней сборной являются Кай Хавертц, Джамал Мусиала, Флориан Виртц, каждому из них не исполнилось еще 22 лет, и это лидеры на долгие годы.

Тони Кроос в матче первого тура против сборной Шотландии показал феноменальный процент точных передач. Из 102 его пасов 101 дошел до партнеров по команде. Сборная Германии владела подавляющим превосходством, как итог, разгром британцев. Команда Венгрии во втором туре оказала более упорное сопротивление хозяевам турнира, создавала голевые моменты, но все равно уступила. Мусиала открыл счет и забил свой второй гол на турнире, а после перерыва Илкай Гюндоган закрепил преимущество своей команды.

Проблемы возникли в третьем матче против сборной Швейцарии, которая очень хорошо подготовилась к игре, включала прессинг и плотную опеку подопечных Нагельсманна. Сборная Германии оказалась в нескольких минутах от поражения, но Никлас Фюллькруг в компенсированное время сумел сравнять счет. Тренерскому штабу теперь нужно искать новые нестандартные ходы, каждый последующий соперник будет сильнее предыдущих. На 1/8 финала сборная Германии останавливаться точно не захочет. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием Бундесманшафт.

Чемпионат Европы. 23.06.2014. Швейцария — Германия — 1 : 1

Чемпионат Европы. 19.06.2014. Германия — Венгрия — 2 : 0

— Венгрия — : 0 Чемпионат Европы. 14.06.2024, Германия — Шотландия — 5 : 1

— Шотландия — : 1 Товарищеский. 07.06.2024, Германия — Греция — 2 : 1

— Греция — : 1 Товарищеский. 03.06.2024, Германия — Украина — 0 : 0

Факты и цифры

Сборная Германии трехкратный чемпион Европы, она становилась им в 1972, 1980 и 1996 годах

В рейтинге ФИФА команда находится на 16 позиции, 1 место она занимала в разные периоды, начиная с 1992 года, времени образования рейтинга

Лучшим бомбардиром команды за всю историю является нападающий Мирослав Клозе, на его счету 71 забитый мяч

Наибольшее количество матчей за сборную провел защитник Лотар Маттеус — 150 игр

Дания

Главная интрига после матчей группового этапа заключалась в том, как распределятся места для сборных Дании и Словении в случае равенства очков у команд. Обе забили и пропустили одинаковое количество мячей, а между собой сыграли вничью. Нужно было переходить к подсчету желтых карточек. У словенцев оказалось на одну больше, которая была показана представителю тренерского штаба команды. Впрочем, даже при равенстве желтых карточек сборная Дании заняла бы место выше, поскольку дальше стали бы смотреть рейтинг по итогам квалификационного турнира. Там скандинавы и словенцы играли в одной группе, набрали одинаковое количество очков, но команда Каспера Юлманда оказалась выше по личным встречам.

В группе сборная Дании не выиграла ни разу, все три поединка завершила вничью с разницей забитых и пропущенных мячей 2 – 2. Практически все герои команды предыдущего Евро в строю, одним из лучших по-прежнему является Кристиан Эриксен. Он стал автором первого забитого мяча в ворота словенцев, больше всех в команде отдал передач под удар. Он во многом определяет игру Дании. Во всех трех матчах команда ни в чем не уступала своим соперникам.

В поединках со сборными Словении и Сербии по статистическим показателям выглядела сильнее, с англичанами на равных по xG, но ударов по воротам северяне нанесли больше. Другое дело, что пока сборная Англии совершенно не впечатляет. Есть масса звезд, но отсутствует игра. Сборная Германии на этом чемпионате выглядит командой совершенно иного, гораздо более высокого уровня и в поединке с ней придется очень непросто. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием сборной Дании.

Чемпионат Европы. 25.06.2024, Дания — Сербия — 0 : 0

Чемпионат Европы. 20.06.2024, Дания — Англия — 1 : 1

Чемпионат Европы. 16.06.2024, Словения — Дания — 1 : 1

Товарищеский. 08.06.2024, Дания — Норвегия — 3 : 1

— Норвегия — : 1 Товарищеский. 05.06.2024, Дания — Швеция — 2 : 1

Факты и цифры

Сборная Дании стала чемпионом Европы в 1992 году, когда ее неожиданно включили в число участников вместо дисквалифицированной Югославии

В рейтинге ФИФА команда находится на 21 позиции, самое высокое место она занимала в мае и августе 1997 года — 3

Лучшим бомбардиром команды в отборочном турнире стал нападающий Расмус Хейлунд, на его счету 7 забитых мячей

Кристиан Эриксен в квалификации стал лидером среди ассистентов, на счету полузащитника 4 результативные передачи

История личных встреч сборных Германии и Дании

Сборные географические соседи и на сегодняшний день провели 30 поединков, 26 из них товарищеские. Впервые команды сыграли друг с другом в 1912 году, тогда датчане выиграли на своем поле со счетом 3 : 1, да и вообще в первые годы противостояния обыгрывали немцев регулярно. Но в послевоенные годы ситуация изменилась, и теперь у сборной Германии почти двукратное преимущество по победам.

Победы сборной Германии — 16

Победы сборной Дании — 9

Ничьи — 5

Самая крупная победа сборной Германии — 8 : 0

Самая крупная победа сборной Дании — 6 : 3, 4 : 1

Интересная ситуация с официальными поединками. Впервые команды встретились на групповой стадии чемпионата мира 1986 года, сборная Дании выиграла со счетом 2 : 0. Следующие матчи соперники провели на чемпионатах Европы. В 1988 году в группе выиграли немцы, а вот в 1992 году, когда датчане стали чемпионами Европы, в финале играли именно со сборной Германии, результат — 2 : 0. Еще один момент, заслуживающий внимания, команды ни разу не сыграли вничью 0 : 0. Результаты пяти последних встреч команд друг с другом перед вами.

Товарищеский. 02.06.2021, Германия — Дания — 1 : 1

Товарищеский. 06.06.2017, Дания — Германия — 1 : 1

Чемпионат Европы. 17.06.2012, Дания — Германия — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 11.08.2010, Дания — Германия — 2 : 2

Товарищеский. 27.03.2007, Германия — Дания — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Германии и Дании

Сборная Германии по итогам группового этапа показала более содержательный футбол. Правда, после матча со сборной Шотландии каждый следующий соперник находил противоядие тактике Юлиана Нагельсманна. Сборной Швейцарии не хватило совсем немного, чтобы выиграть очный поединок и сместить немцев с первого места. Но можно быть уверенными, что в 1/8 финала хозяева чемпионата с первых минут захватят инициативу и будут атаковать ворота датчан. Тем нужно сыграть дисциплинированно, что они умеют делать с блеском. Причем скандинавы никогда не садятся полностью в оборону, их контратаки бывают очень опасными. Есть надежда на то, что матч с участием сборной Дании на этот раз не получится скучным. Букмекеры дают команде Каспера Юлманда мало шансов на победу. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Германии — 1,66

Ничья в основное время — 3,91

Победа сборной Дании — 5,71

Следует ожидать, что матч будет результативным. Дело даже не в истории противостояния этих команд. Слишком хорошие исполнители в атаке, прежде всего, у сборной Германии, поэтому можно рассмотреть тотал больше. При этом слабо верится в чудесное преображение датчан, поэтому предстоящий поединок с большой долей вероятности станет для них последним на турнире.

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