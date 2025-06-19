«Парму» возглавил 29-летний Куэста. Контракт с экс-ассистентом Артеты – по схеме «2+1»
«Парма» объявила о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Карлос Куэста. Он сменил на этом посту Кристиана Киву, который перешел в «Интер».
29-летний специалист подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.
С 2020 года Куэста входил в тренерский штаб Микеля Артеты в «Арсенале».
Интер Майами
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Пармы»
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