«Парму» возглавил 29-летний Куэста. Контракт с экс-ассистентом Артеты – по схеме «2+1»

«Парма» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Карлос Куэста. Он сменил на этом посту Кристиана Киву, который перешел в «Интер».

29-летний специалист подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

С 2020 года Куэста входил в тренерский штаб Микеля Артеты в «Арсенале ».

Фото: https://x.com/1913parmacalcio/