Польша не одержала ни одной победы на 4 из 5 Евро, в которых принимала участие
Сборная Польши не одержала ни одной победы на 4 из 5 своих Евро.
Поляки сыграли вничью с Францией (1:1) в 3-м туре группового этапа Евро-2024. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф уже после двух туров.
В итоге Польша заняла последнее место в группе D. Команда участвовала в финальной стадии чемпионата Европы в 5-й раз в истории.
В четырех случаях из пяти поляки завершали турнир без побед (2008 год – 1 ничья и 2 поражения, 2012 – 2 ничьи и 1 поражение, 2020(21) – 1 ничья и 2 поражения, 2024 – 1 ничья и 2 поражения).
Единственным исключением стал Евро-2016, на котором сборная дошла до 1/4 финала.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ждём там же великих копателей Черного моря.
Вердикт половина сайта тупо в футболе вообще не понимают)
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