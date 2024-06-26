Польша не одержала ни одной победы на 4 из 5 Евро, в которых принимала участие

Теги Сборная Польши по футболу Евро-2024 Роберт Левандовски Футбол

Сборная Польши не одержала ни одной победы на 4 из 5 своих Евро.

Поляки сыграли вничью с Францией (1:1) в 3-м туре группового этапа Евро-2024. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф уже после двух туров. 

В итоге Польша заняла последнее место в группе D. Команда участвовала в финальной стадии чемпионата Европы в 5-й раз в истории. 

В четырех случаях из пяти поляки завершали турнир без побед (2008 год – 1 ничья и 2 поражения, 2012 – 2 ничьи и 1 поражение, 2020(21) – 1 ничья и 2 поражения, 2024 – 1 ничья и 2 поражения).

Единственным исключением стал Евро-2016, на котором сборная дошла до 1/4 финала.  

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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20 комментариев
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И это прекрасно!
+60
-9
+51
Пассажиры, курва
+39
-3
+36
Отвратительная сборная с пенальтистом устроившим позор 🐐
+33
-3
+30
В футбол играть - это не истерить со своей гнилой русофобией, преференций не будет.
Ждём там же великих копателей Черного моря.
+24
-9
+15
Польска курва
+14
-3
+11
ууу курвэээ бобрээ
+15
-4
+11
Ответ Экочёрт 4000
И это прекрасно!
И это просто замечательно!!!!!!!
+12
-3
+9
Зато мне тут пол сайта с пеной у рта доказывали что Польша это топ и намного сильней России.Я показывал результаты и количество участий сравнительное и наглядное,но что то это мало влияло)
Вердикт половина сайта тупо в футболе вообще не понимают)
Любимые темы это
Россия слабее всех на свете начиная от Саудовской Аравии и заканчивая Шотландией
Игрок в 28-30 лет глубокий старец и уже не тянет
РПЛ самая слабая лига
Сафонов,Захарян и тд в зарубежном клубе.Это утка никуда они не перейдут,они не кому не нужны.
Украина супер топ и у нее настолько мощное поколение что она порвет Россию 10-0,такое со времен еще живого Лобановского слышу
+7
-1
+6
Так им и надо
+7
-3
+4
Ответ Си Эм Панк
Комментарий скрыт
Почему тогда так сыграли? 1 очко в трех играх, говорит об обратном
+5
-1
+4
Отлично, что сказать
+5
-1
+4
Австрияцкий пингвин выиграл группу, а бобр поехал домой.
+3
0
+3
Позор футбольный, одно слово ляхи
+5
-2
+3
добже, добже!
+2
0
+2
Статистика могла быть и получше, но в эпоху расцвета польской сборной в финальном турнире Евро участвовало мало команд, и просто так туда было не попасть.
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0
+1
У Польши только Левандовски, но и ему уже скоро 40 , а за ним никого.
+3
-2
+1
Ответ Антибаскет Поповича
Статистика могла быть и получше, но в эпоху расцвета польской сборной в финальном турнире Евро участвовало мало команд, и просто так туда было не попасть.
А вот Россия которую здесь все хаяли и говорили что Польша намного мощнее,на все эти турниры в 16 лучших в Европе стабильно попадала.
+1
0
+1
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