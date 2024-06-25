Левандовски после 1:1: «Франция – один из фаворитов, мы должны ценить этот результат. Евро показал, что Польша может не бояться более сильных соперников»

Роберт Левандовски подвел итоги выступления Польши на Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа поляки сыграли вничью с Францией (1:1). Польша заняла последнее место в группе D, набрав 1 очко.

«Этот чемпионат Европы показал нам, что мы не должны бояться играть против более сильных соперников. Мы можем это делать. Мы пытались [бороться] в матче с Нидерландами, а теперь и с Францией. Это хороший урок на будущее.

Франция – один из фаворитов турнира, поэтому мы должны ценить результат, которого добились в этой игре», – сказал форвард сборной и «Барселоны».

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