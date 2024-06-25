Левандовски после 1:1: «Франция – один из фаворитов, мы должны ценить этот результат. Евро показал, что Польша может не бояться более сильных соперников»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу Евро-2024 Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски подвел итоги выступления Польши на Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа поляки сыграли вничью с Францией (1:1). Польша заняла последнее место в группе D, набрав 1 очко.

«Этот чемпионат Европы показал нам, что мы не должны бояться играть против более сильных соперников. Мы можем это делать. Мы пытались [бороться] в матче с Нидерландами, а теперь и с Францией. Это хороший урок на будущее.

Франция – один из фаворитов турнира, поэтому мы должны ценить результат, которого добились в этой игре», – сказал форвард сборной Польши и «Барселоны».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ЧМ-22 показал что вы четко отбываете номер. То, как это недосборная простояла весь матч против аргов войдет в историю
+29
-2
+27
Ответ Роман Ахмедов
Пенальти твое все.Остальное отмазки.Группа проходимая была.Вы сами себя выкинули с Евро.Отмазки не надо.
Группа проходимая была?? Для поляков?)
+22
-3
+19
Одно порванное набрали и бряцают им)
+17
0
+17
пенальти в исполнении Левандовски это какой-то фарс.
Прыгает, останавливается, еще бы кувыркнулся перед ударом. Доколе в ФИФА, УЕФА будут терпеть подобные танцы с бубном?
+9
0
+9
Пенальти твое все.Остальное отмазки.Группа проходимая была.Вы сами себя выкинули с Евро.Отмазки не надо.
+16
-9
+7
Евро показал что вы днище
Достойный претендент на звание самой худшей сборной этого чемпионата
+5
0
+5
Может быть ЕВРО и показало, что Польша может не бояться более сильных соперников, но также ЕВРО показало, что Польша оказалась неконкурентоспособной среди этих команд.
+2
0
+2
Попали в группу с голландцами, французами и австрияками - и говорят, что группа проходимая. Окститесь, поляки - у вас изначально не было шансов.
+1
0
+1
Ответ Роман Ахмедов
Пенальти твое все.Остальное отмазки.Группа проходимая была.Вы сами себя выкинули с Евро.Отмазки не надо.
Кто этот бред плюсует? Проходимая группа для поляков? Да там каждый соперник на голову выше по классу
+5
-4
+1
Преувеличивает сильно, команда слабая очень, ну и ладно, пенсионер уже к сожалению не тот, и весь сезон его предстоит наблюдать, единственная надежда что Флик знает как его использовать
0
0
0
Ответ vel
пенальти в исполнении Левандовски это какой-то фарс. Прыгает, останавливается, еще бы кувыркнулся перед ударом. Доколе в ФИФА, УЕФА будут терпеть подобные танцы с бубном?
Кстати, с бубном ещё он не бил. А вполне можно с такими паузами.
0
0
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати, с бубном ещё он не бил. А вполне можно с такими паузами.
Помимо бубна, бусы на шее, солома на заднице и клич "Уга-чага", прекрасно бы смотрелись в момент исполнения.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий