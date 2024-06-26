Кейн о 0:0 со Словенией: «Англия сыграла намного лучше, чем в прошлых матчах. Все игры на этом турнире сложные, но у нас достаточно сил, чтобы продолжать бороться»

Харри Кейн высказался о ничьей Англии со Словенией (0:0) на Евро-2024.

Англия выиграла группу С с 5 очками.

«Это была наша цель до начала турнира. Занять первое место в группе и самим контролировать нашу судьбу. Думаю, мы сыграли намного лучше, чем в предыдущих матчах. Мы просто не могли завершить атаки, но с нетерпением ждем следующего матча.

Мы создали несколько полумоментов, и некоторые мы могли бы реализовать лучше. Думаю, ребята, которые вышли на замену, сыграли действительно хорошо и поддержали высокий уровень интенсивности, и это именно то, что нам было нужно. Нам нужно, чтобы каждый вносил свою лепту, что мы и делаем до сих пор.

Эти игры сложны. Мы уже были в такой ситуации и прибавляли в плей-офф. Все игры на этом турнире сложные. Впереди нас ждет серьезный вызов, но у нас достаточно сил, чтобы продолжать бороться», – сказал нападающий сборной в интервью ITV.

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