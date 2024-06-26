Кейн о 0:0 со Словенией: «Англия сыграла намного лучше, чем в прошлых матчах. Все игры на этом турнире сложные, но у нас достаточно сил, чтобы продолжать бороться»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Словении по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался о ничьей Англии со Словенией (0:0) на Евро-2024.

Англия выиграла группу С с 5 очками.

«Это была наша цель до начала турнира. Занять первое место в группе и самим контролировать нашу судьбу. Думаю, мы сыграли намного лучше, чем в предыдущих матчах. Мы просто не могли завершить атаки, но с нетерпением ждем следующего матча.

Мы создали несколько полумоментов, и некоторые мы могли бы реализовать лучше. Думаю, ребята, которые вышли на замену, сыграли действительно хорошо и поддержали высокий уровень интенсивности, и это именно то, что нам было нужно. Нам нужно, чтобы каждый вносил свою лепту, что мы и делаем до сих пор.

Эти игры сложны. Мы уже были в такой ситуации и прибавляли в плей-офф. Все игры на этом турнире сложные. Впереди нас ждет серьезный вызов, но у нас достаточно сил, чтобы продолжать бороться», – сказал нападающий сборной Англии в интервью ITV.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

36 комментариев
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Вас нужно судить военным трибуналом за преступления против человечества, из за вас миллионы людей потеряли 6 часов жизни
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Английский юмор все-таки не зря так высоко ценится
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2 удара в створ за матч со Словенией !
2!!!
2 мяча за 3 матча!
Теперь гляньте на состав сборной Англии 🤦
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Ответ Carasa
Вас нужно судить военным трибуналом за преступления против человечества, из за вас миллионы людей потеряли 6 часов жизни
Плюсую. Кровь из глаз.
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Я серьезно это читаю? Боже, Харри, я очень тебя люблю, но не позорься так…
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Он троллит походу, по-другому я не знаю, как объяснить эту ахинею
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Сыграл на опережении. Пока Линикер, Гардиан, Телеграф и другие пытаются сочинить высказывания, не используя слова "сак" и "фак".
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Да ты что 😳
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То, что у вас достаточно сил никто не сомневается после таких матчей)
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С такой игрой закончите бороться уже в следующем матче
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Намного лучше. Откуда он это взял.
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Вы dno
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Самому-то не противно такую чушь нести?
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Ответ Carasa
Вас нужно судить военным трибуналом за преступления против человечества, из за вас миллионы людей потеряли 6 часов жизни
А вы ещё представьте лица лудоманов, которые заряжали ставки на феерию голов, да какое, хотя бы на количество ударов по воротам в исполнении англичан)
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Ответ donatodonatore
Намного лучше. Откуда он это взял.
это установка Саутгейта - не бить по воротам. В этот раз удалось вообще замечательно. И счет 0:0, и ударов не было. Задача дочтигнута
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Конечно достаточно-вы же, ватокаты, их не тратили
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Пойду лучше "колхозную" Копу смотреть, чем элитную антирекламу европейского соккера.
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Позорники.
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Харри ты что несёшь, с такой игрой при вашем уровне состава вам надо было мимо евро ехать. Саутгейт после турнира пинком под зад, засиделся джентльмен и конкретно.
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Нам-бы Сан-Марину и Гибралтар в соперники, а не вот это всё, - подытожил Игорь Кейнов.
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Иди на нафиг просто.
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Ожидаемые 0-0 если честно для меня были. Зная Саутгейта и его осторожность именно такую игру и представлял, Словению ничья устраивала, Саутгейта тоже, англичан нет, но атаковали они вяло. Не знаю, что в плейофф будет, Англия может и пройти в полуфинал с такой унылой игрой, а может и сразу вылететь, класс игроков все же высок, но для победы на турнире думаю его не хватит.
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А что Кейн должен был сказать ❓🤔 что тренер у них редкостный г....н и с ним "каши не сваришь"❓☝🏻🤣🤣
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С Голландией так уже не получится, те и сами не будут в основном отбиваться, как словенцы сегодня
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Саутгейт взял в заложники семью Кейна? Если нет, то я не понимаю, как он такое на полном серьёзе может говорить
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Кейну нужна Панама!
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Силы есть, а желания нет.. 🤔
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Параллельная вселенная - она такая.
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Во всем виноват Линекер!
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