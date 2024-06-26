Гнезда-Черин признан лучшим игроком матча Англия – Словения. Он пробежал 11,8 км

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Словении по футболу рейтинги Панатинаикос высшая лига Греция Евро-2024 Адам Гнезда-Черин Футбол

Назван лучший игрок матча Англия – Словения на Евро-2024.

Встреча команд в 3-м тура группового этапа завершилась со счетом 0:0.

Приз лучшему игроку встречи от УЕФА получил полузащитник сборной Словении Адам Гнезда-Черин, представляющий «Панатинаикос».

За 90 минут матча Гнезда-Черин пробежал 11,8 км, развив максимальную скорость 28,2 км/ч. Точность передач полузащитника составила 71%.

Сборная Словении заняла 3-е место в группе С и вышла в плей-офф, войдя в четверку лучших команд среди занявших 3-е место на групповой стадии турнира.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

25 комментариев
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словенцы практически весь матч играли вдесятером. чувак, который впереди стоял, за всю игру ни разу не ускорился. я просто от него в восхищении. даже в фнл такого не увидишь. ему надо было лучшего давать.
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Правильно ли я понимаю, что лучшим игроком признали человека за то, что он пробежал в матче больше всех? Евро 2024. Итоги.
+11
-1
+10
А мог быть Келвин Филлипс, тогда бы Англия точно дала бой
+9
-1
+8
Ответ Mario Balohulli
Я так понимаю, что он за весь матч коснулся мяча 7 раз. Ибо 5 точных из 7 это и есть 71%. 5÷7=0.714
46 касаний, 35 передач
+2
0
+2
Я так понимаю, что он за весь матч коснулся мяча 7 раз. Ибо 5 точных из 7 это и есть 71%. 5÷7=0.714
+1
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Гнездато набегал.
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Хорошая фамилия, но Ельцин Техеда тоже звучит неплохо
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Среди англичан лучшего не нашлось. Превед Саутгейту.
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Стив Манда ДА !!!! почти не бегает, но пропускает только в путь
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Спартаку на заметку))
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Ответ Dexter Morgan
Дожили.
Он с какой сборной?)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Армандо Брои не было ещё, так бы разнесли с разгромом)
Броя играет за Албанию же
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Ответ Roman
Броя играет за Албанию же
Ничего себе) ну по профилю у него гражданство двойное, даже не знал, что его хоть в одну из двух сборных вызывали. Эх, профукала Англия такого таланта.
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Современный футбол унылый ватокат. Огромное спасибо (нет) за это Гвардиоле. Абсолютно все команды играют в высокий прессинг защищаются всей командой атакуют всей командой. Клянусь я засыпаю уже на 10 матче из 11. Исключение Матч Италии и Хорватии,
гарет саутгейт и матейж кек это известные ученики гвардиолы которые делают ставку на позиционный футбол, тут не поспоришь
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Ответ Simbad
Правильно ли я понимаю, что лучшим игроком признали человека за то, что он пробежал в матче больше всех? Евро 2024. Итоги.
За объём работы центрального хава. Посмотри статистику Зобнина или Головнина на ЧМ18
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Ответ хай
Хорошая фамилия, но Ельцин Техеда тоже звучит неплохо
А что с Кака и Насри? Или я что то проспал?
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