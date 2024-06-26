Гнезда-Черин признан лучшим игроком матча Англия – Словения. Он пробежал 11,8 км

Назван лучший игрок матча Англия – Словения на Евро-2024.

Встреча команд в 3-м тура группового этапа завершилась со счетом 0:0.

Приз лучшему игроку встречи от УЕФА получил полузащитник сборной Словении Адам Гнезда-Черин, представляющий « ».

За 90 минут матча Гнезда-Черин пробежал 11,8 км, развив максимальную скорость 28,2 км/ч. Точность передач полузащитника составила 71%.

заняла 3-е место в группе С и вышла в плей-офф, войдя в четверку лучших команд среди занявших 3-е место на групповой стадии турнира.

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