Левандовски о вылете Польши после 1:3 от Австрии: «Исход был решен еще в первом тайме – я почти ничего не мог сделать, и это ранит сильнее всего. Против Франции на кону лишь наша гордость»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Австрии по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски высказался о вылете сборной Польши с Евро-2024.

После поражения от Австрии (1:3) во 2-м туре группового этапа Польша потеряла шансы на выход из группы. Левандовски вышел на замену во 2-м тайме – матч с Нидерландами форвард пропустил из-за травмы, полученной ранее в товарищеском матче с Турцией.

«Уровень соперников [в группе] соответствует четвертьфиналу Евро. Была задана очень высокая планка – к сожалению, нам не удалось ее преодолеть.

Я чувствую, что смог сделать немного, практически ничего, потому что исход матча был решен еще в первом тайме. А играть после выхода на замену во втором тайме – не то же самое, что начинать матч [в старте]. Это ранит меня сильнее всего – бессилие и невозможность что-либо изменить и даже не иметь шансов для этого.

Надеюсь, [против Франции] мы сыграем свой лучший матч на турнире. И хотя на кону стоит лишь наша гордость, я надеюсь, что мы сыграем в хороший футбол, будем создавать моменты и забивать. Мы знаем, что не можем сломаться, даже если ситуация усложняется. У нас должен быть план, которого нужно придерживаться от начала и до конца, независимо от результата», – сказал форвард сборной Польши и «Барселоны».

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22 комментария
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После первого тайма счёт был 1:1, а после выхода великого форварда стал 1:3 🤷🏼‍♂️
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-2
+41
Какая гордость может быть у тех, кто неспортивно уклоняется от матчей и подбивает к тому других?
+35
-5
+30
Польская гордость - звучит как оксюморон
+34
-8
+26
Не по спортивному принципу попали на Евро Поляки и бесславно вылетили,пусть едят сало.
+13
-1
+12
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Просто потому, что Германия проиграла. Если бы она не проиграла, любители поуклоняться от матчей быстро бы проглотили своё "не хочу". Ну и получается, это с Польшей играть нельзя. ) Уж кто наприсваивал территорий, устроил операцию Висла с переселением (в том числе и с разделением семей), а сейчас в Польше вполне себе занимаются похищением понаехавших "украинских" детей, паника по этому поводу одно время была.

Но это не важно. Не может быть неспортивных причин для уклонения от матчей.
+13
-3
+10
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Мамин историк. польша после Мюнхенского сговора активно участвовала в разделе Чехословакии и присвоила себе Тешинскую область. Никому это не помешало играть с ними в футбол после этого)))
+11
-2
+9
Давай до свидания!!!
+8
0
+8
У польски нет гордости
+7
0
+7
в общем на кону практически ничего
+5
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+5
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
После первого тайма счёт был 1:1, а после выхода великого форварда стал 1:3 🤷🏼‍♂️
Ему нужен был материал для грустных тик токов
+5
-1
+4
Я на рулетку гордость свою поставлю, я на игре фортуне дань оставлю-прощай, забудь мечту свою!...
+4
0
+4
Странно , что Россию не обвинил
+3
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+3
На кону стоИт Ваш гонор, а не гордость. Вероятнее всего для тебя и для многих это последний матч в сборной Польши.
+3
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+3
Это карма - за проход на халяву!
+1
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+1
на пенсию пора
+1
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Ответ Benjamin
Комментарий удален модератором
Факты вещь упрямая кто бы это не говорил,ты изучи вопрос и поймешь что к чему)
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В СА сделаешь игру вместе с Бензема и Неймаром.
С такой игрой, пора давно пора.
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Комментарий удален модератором
Ответ Мыкола
Мамин историк. польша после Мюнхенского сговора активно участвовала в разделе Чехословакии и присвоила себе Тешинскую область. Никому это не помешало играть с ними в футбол после этого)))
Комментарий удален модератором
Ответ Benjamin
Комментарий удален модератором
И имя ему Википедия неполживая. Или там тоже рука Кремля печатает?)))
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Ответ Benjamin
А, то есть пока не проиграла с ней все играли? Какой же бред несешь ты и тебе подобные …
Вообще - да. 1 сентября 1940 года - Германия-Финляндия 8:0. 3 ноября 1940 - Югославия - Германия 2:0. 9 марта 1941 года - Германия-Швейцария 4:2. 20 апреля 1941 года - Швейцария-Германия 2-1. 5 октября 1941 года - Швеция-Германия 4:2. 1 февраля 1942 года - Германия-Швейцария 1:2. 12 апреля 1942 года - Германия-Испания 1:1, 20 сентября 1942 года - Германия-Швеция 2:3, 18 октября 1942 года - Швейцария-Германия 3:5.

С учётом того, что я ещё не считал страны Оси и оккупированные страны и протектораты (тогда там матчи вообще нон-стоп), а также с учётом того, что стран тогда было меньше, играли, в основном, с теми, кто поблизости, а поездка через океан была событием (поэтому бразильцы или уругвайцы не приедут играть товарняк, плюс ещё и торпедировать по дороге кто-то может) - вполне нормальное количество матчей. Вишенка на торте - сборная Швеции, не постеснявшаяся тогда сыграть дважды. А сегодня - проявляет такое же неспортивное поведение, как и Польша.

А прекратили играть не потому, что все стали отказываться, а потому что немецкий военкомат повадился футболистов на фронт таскать, тут ещё Сталинград приключился и футбол запретили до конца войны. Так бы и в 43 и в 44 и, возможно, даже в 45 бы сгоняли матчи с теми же Швецией, Швейцарией, Испанией.

Ну а как Германия проиграла - сразу все такие "фу-фу-фу, играть не будем".
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