Левандовски о вылете Польши после 1:3 от Австрии: «Исход был решен еще в первом тайме – я почти ничего не мог сделать, и это ранит сильнее всего. Против Франции на кону лишь наша гордость»

Роберт Левандовски высказался о вылете сборной Польши с Евро-2024.

После поражения от (1:3) во 2-м туре группового этапа потеряла шансы на выход из группы. Левандовски вышел на замену во 2-м тайме – матч с Нидерландами форвард пропустил из-за травмы, полученной ранее в товарищеском матче с Турцией.

«Уровень соперников [в группе] соответствует четвертьфиналу Евро. Была задана очень высокая планка – к сожалению, нам не удалось ее преодолеть.

Я чувствую, что смог сделать немного, практически ничего, потому что исход матча был решен еще в первом тайме. А играть после выхода на замену во втором тайме – не то же самое, что начинать матч [в старте]. Это ранит меня сильнее всего – бессилие и невозможность что-либо изменить и даже не иметь шансов для этого.

Надеюсь, [против ] мы сыграем свой лучший матч на турнире. И хотя на кону стоит лишь наша гордость, я надеюсь, что мы сыграем в хороший футбол, будем создавать моменты и забивать. Мы знаем, что не можем сломаться, даже если ситуация усложняется. У нас должен быть план, которого нужно придерживаться от начала и до конца, независимо от результата», – сказал форвард сборной Польши и «Барселоны».

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