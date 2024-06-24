Левандовски о вылете Польши после 1:3 от Австрии: «Исход был решен еще в первом тайме – я почти ничего не мог сделать, и это ранит сильнее всего. Против Франции на кону лишь наша гордость»
Роберт Левандовски высказался о вылете сборной Польши с Евро-2024.
После поражения от Австрии (1:3) во 2-м туре группового этапа Польша потеряла шансы на выход из группы. Левандовски вышел на замену во 2-м тайме – матч с Нидерландами форвард пропустил из-за травмы, полученной ранее в товарищеском матче с Турцией.
«Уровень соперников [в группе] соответствует четвертьфиналу Евро. Была задана очень высокая планка – к сожалению, нам не удалось ее преодолеть.
Я чувствую, что смог сделать немного, практически ничего, потому что исход матча был решен еще в первом тайме. А играть после выхода на замену во втором тайме – не то же самое, что начинать матч [в старте]. Это ранит меня сильнее всего – бессилие и невозможность что-либо изменить и даже не иметь шансов для этого.
Надеюсь, [против Франции] мы сыграем свой лучший матч на турнире. И хотя на кону стоит лишь наша гордость, я надеюсь, что мы сыграем в хороший футбол, будем создавать моменты и забивать. Мы знаем, что не можем сломаться, даже если ситуация усложняется. У нас должен быть план, которого нужно придерживаться от начала и до конца, независимо от результата», – сказал форвард сборной Польши и «Барселоны».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Но это не важно. Не может быть неспортивных причин для уклонения от матчей.
С такой игрой, пора давно пора.
С учётом того, что я ещё не считал страны Оси и оккупированные страны и протектораты (тогда там матчи вообще нон-стоп), а также с учётом того, что стран тогда было меньше, играли, в основном, с теми, кто поблизости, а поездка через океан была событием (поэтому бразильцы или уругвайцы не приедут играть товарняк, плюс ещё и торпедировать по дороге кто-то может) - вполне нормальное количество матчей. Вишенка на торте - сборная Швеции, не постеснявшаяся тогда сыграть дважды. А сегодня - проявляет такое же неспортивное поведение, как и Польша.
А прекратили играть не потому, что все стали отказываться, а потому что немецкий военкомат повадился футболистов на фронт таскать, тут ещё Сталинград приключился и футбол запретили до конца войны. Так бы и в 43 и в 44 и, возможно, даже в 45 бы сгоняли матчи с теми же Швецией, Швейцарией, Испанией.
Ну а как Германия проиграла - сразу все такие "фу-фу-фу, играть не будем".