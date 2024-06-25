Гризманн провел 33-й матч за Францию на Евро/ЧМ – это рекорд сборной. Он обошел Жиру и Тюрама
Антуан Гризманн провел 33-й матч за сборную Франции на крупнейших турнирах.
Французская сборная сыграла вничью с командой Польши (1:1) в 3-м туре Евро-2024.
Антуан Гризманн вышел на замену на 61-й минуте этого матча. Таким образом, он провел свою 33-ю игру в составе сборной Франции на чемпионатах мира и Европы – больше нет ни у кого.
По 32 матча на крупных турнирах в состав французской сборной сыграли Лилиан Тюрам и Оливье Жиру, у Тьерри Анри 28 игр, у Зинедина Зидана – 26.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Так сегодня чуть ранее на спортсе была новость, где сказано, что Льорис 35 матчей провел
Который еще до времен Дешама тренера дебютировал за сборную
Антуан долгие годы ключевой игрок у Дешама и особо не травмируется