Гризманн провел 33-й матч за Францию на Евро/ЧМ – это рекорд сборной. Он обошел Жиру и Тюрама

Антуан Гризманн провел 33-й матч за сборную Франции на крупнейших турнирах.

Французская сборная сыграла вничью с командой (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

вышел на замену на 61-й минуте этого матча. Таким образом, он провел свою 33-ю игру в составе сборной на чемпионатах мира и Европы – больше нет ни у кого.

По 32 матча на крупных турнирах в состав французской сборной сыграли Лилиан Тюрам и Оливье Жиру, у Тьерри Анри 28 игр, у Зинедина Зидана – 26.

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