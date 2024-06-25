Гризманн провел 33-й матч за Францию на Евро/ЧМ – это рекорд сборной. Он обошел Жиру и Тюрама

Теги Тьерри Анри Атлетико Лилиан Тюрам Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу Зинедин Зидан Евро-2024 рекорды Оливье Жиру Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн провел 33-й матч за сборную Франции на крупнейших турнирах.

Французская сборная сыграла вничью с командой Польши (1:1) в 3-м туре Евро-2024. 

Антуан Гризманн вышел на замену на 61-й минуте этого матча. Таким образом, он провел свою 33-ю игру в составе сборной Франции на чемпионатах мира и Европы – больше нет ни у кого. 

По 32 матча на крупных турнирах в состав французской сборной сыграли Лилиан Тюрам и Оливье Жиру, у Тьерри Анри 28 игр, у Зинедина Зидана – 26.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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8 комментариев
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"Таким образом, он провел свою 33-ю игру в составе сборной Франции на чемпионатах мира и Европы – больше нет ни у кого"
Так сегодня чуть ранее на спортсе была новость, где сказано, что Льорис 35 матчей провел
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не спорю, так же как и Жиру, ставший лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Оба красавчики)
Жиру так вообще единственный из нынешнего состава сборной Франции
Который еще до времен Дешама тренера дебютировал за сборную
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Так Жиру же получается опять обогнал
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как он мог обогнать Жиру, если Жиру вместе с ним вышел на замену?))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не принижая заслуг Антуана, но так расширьте Евро до 64х команд, тогда и Упамекано рекордсменом станет.
С другой стороны это показывает что при такой высокой конкуренции как у Франции
Антуан долгие годы ключевой игрок у Дешама и особо не травмируется
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Ответ SergioRamos92
С другой стороны это показывает что при такой высокой конкуренции как у Франции Антуан долгие годы ключевой игрок у Дешама и особо не травмируется
Не спорю, так же как и Жиру, ставший лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Оба красавчики)
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