Мбаппе, Дембеле, Зелиньски, Тчуамени, Шиманьски, Рабьо и Левандовски выйдут в старте на матч Франция – Польша

Сборные Франции и Польши объявили стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Франции: , , , , Тео Эрнандес, Тчуамени, Канте, Рабьо, , Мбаппе, Барколя.

Состав Польши: Скорупски, Кивер, Давидович, Беднарек, Залевски, Зелиньски, Модер, Франковски, Шиманьски, Урбаньски, Левандовски.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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