Мбаппе, Дембеле, Зелиньски, Тчуамени, Шиманьски, Рабьо и Левандовски выйдут в старте на матч Франция – Польша

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Роберт Левандовски Адриен Рабьо Петр Зелиньски Лукаш Скорупски Майк Меньян Нголо Канте Ян Беднарек Тео Эрнандес Килиан Мбаппе Пшемыслав Франковски Павел Давидович Дайо Упамекано Усман Дембеле Себастьян Шиманьски Жюль Кунде Орельен Тчуамени Якуб Модер Якуб Кивер Вильям Салиба Брэдли Барколя Кацпер Урбаньски Никола Залевски Футбол

Сборные Франции и Польши объявили стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Франции: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Тчуамени, Канте, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Барколя.

Состав Польши: Скорупски, Кивер, Давидович, Беднарек, Залевски, Зелиньски, Модер, Франковски, Шиманьски, Урбаньски, Левандовски.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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9 комментариев
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Дешам, где Гризманн бл? Я его в фэнтези купил
+3
-2
+1
Даже для третьего матча не стал делать нормальную ротацию... Дешам консерватор до мозга костей 🤦‍♂️
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+1
Ответ Demedieu
Дешам, где Гризманн бл? Я его в фэнтези купил
Он у меня капитан
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Ответ Иван Шуткин
Игру и состав их видел?)
С 2000 года вижу игры и составы Франции на всех больших турнирах плюс некоторые товарищеские матчи , и матчи квалификации на Мир и Европу. С Нидерландами не получилось весь матч посмотреть, с Австрией вообще слабо сыграли. Кроме Барколя отличный состав.

И? Ещё вопросы есть?
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Ответ We are Arsenal
С 2000 года вижу игры и составы Франции на всех больших турнирах плюс некоторые товарищеские матчи , и матчи квалификации на Мир и Европу. С Нидерландами не получилось весь матч посмотреть, с Австрией вообще слабо сыграли. Кроме Барколя отличный состав. И? Ещё вопросы есть?
Это самый слабый состав за последние 20 лет. Атакующего полузащитника нет, опорника нет, Мбаппе нет,плэтому Гризман бегает везде и при этом нигде не успевает, потому что организация игры, как у Сборной России)
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Ответ Иван Шуткин
Это самый слабый состав за последние 20 лет. Атакующего полузащитника нет, опорника нет, Мбаппе нет,плэтому Гризман бегает везде и при этом нигде не успевает, потому что организация игры, как у Сборной России)
Который в маске под 10 номером это не Зорро, а Мбаппе ;)
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