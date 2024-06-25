Мбаппе, Дембеле, Зелиньски, Тчуамени, Шиманьски, Рабьо и Левандовски выйдут в старте на матч Франция – Польша
Сборные Франции и Польши объявили стартовые составы на матч Евро-2024.
Состав Франции: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Тчуамени, Канте, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Барколя.
Состав Польши: Скорупски, Кивер, Давидович, Беднарек, Залевски, Зелиньски, Модер, Франковски, Шиманьски, Урбаньски, Левандовски.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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