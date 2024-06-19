Испания – главный фаворит Евро после 1-го тура по версии Goal. Германия – 2-я, Португалия – 3-я, Франция – 4-я, Англия – 5-я, Украина – 20-я

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Испания названа главным фаворитом Евро-2024 после первого тура.

Портал Goal представил рейтинг фаворитов турнира после матчей первого тура группового этапа. Первую строчку в рейтинге заняла сборная Испании.

Рейтинг фаворитов Евро-2024 по версии Goal:

1. Испания;

2. Германия;

3. Португалия;

4. Франция;

5. Англия;

6. Нидерланды;

7. Швейцария;

8. Италия;

9. Турция;

10. Словакия;

11. Румыния;

12. Словения;

13. Австрия;

14. Хорватия;

15. Бельгия;

16. Дания;

17. Венгрия;

18. Чехия;

19. Сербия;

20. Украина;

21. Польша;

22. Грузия;

23. Албания;

24. Шотландия.

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33 комментария
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Ответ Dizzod
Шотландия лучше выглядела?
Шотландия с Германией играла, а не с Румынией.
+27
-1
+26
Если они отталкивались от игры показанной в первом туре , то Украина явна должна быть последней )
+29
-5
+24
Украина даже завышена)
+27
-4
+23
Бельгия - 15ая, Турция - 9ая. Ок, ясно.
+17
-4
+13
Ответ ostap&mio&dio
Бельгия - 15ая, Турция - 9ая. Ок, ясно.
Бельгия проиграла, Турция выиграла. Математику учил в школе?
+11
-5
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
что скинуть? деньги? плюсики?
+6
-2
+4
испанцы хороши, состав и правда хороший, из группы должны выходить уверенно, но вот в плей офф, могут не хватить хладнокровии в последней фазы атаки, а так по игре и по состав они одни из лучших на евро
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
В 2006 уже видели
+2
-1
+1
Ответ Suren 59
Испанцы и немцы в Катаре тоже феерично начали.Результат мы знаем
Лишь бы написать! Тебе напомнить как немцы начали на том чемпионате ?
+1
0
+1
Ответ Dizzod
Шотландия лучше выглядела?
Если сравнивать соперников, то пожалуй - да.
+1
0
+1
Вооот... Этот рейтинг уже получше.Такой должен был быть и до Евро
+2
-1
+1
Ответ Hi Hi
Великая и ужасная чехия
Не знаю как ужасная, но футбол смотрелся как футбол. И мыслей :блин когда ж эта тягомотина кончится, не посетило.
+1
0
+1
Ответ TAGAY
что скинуть? деньги? плюсики?
Таблетки)
+3
-3
0
Ответ Suren 59
Испанцы и немцы в Катаре тоже феерично начали.Результат мы знаем
немцы начали плохо и завершили плохо! что там фееричного то было?! они же обвиняли испанцев за поражение от японцев, хотя они сами им свой матч слили еще более эпичнее) удивительные немцы и их фанаты на спортсе.. ну а испанцы, но на том ЧМ они были так себе, хоть и начали ярко но сейчас это уже другая сборная, нынешняя команда лучше адаптируется под соперника нежели та сборная с ЛЭ у которого никогда не было плана Б.плюсом этой сборной так же сильные вингеры, чего у той сборной не было, молодые таланты типа Фати и Нико тогда были ужасны,сейчас неординарный Ямаль, который в любой момент может обводить и создать голевой момент и конечно же выросший Нико. посмотрим, в любом случае болеем за испанцев) от Ямаля и Педри жду как минимум попадании в символическую сборную турнира. пока что у них по одной голевой, Педри уже впечатляет против хорватов сыграл хорошо, а Ямаль волнуется но это пройдет, надеюсь!
0
0
0
Ответ Suren 59
Испанцы и немцы в Катаре тоже феерично начали.Результат мы знаем
Поражение немцев от японцев - это фееричное начало? Ну, в определенном смысле да
0
0
0
Ответ Юрий Кечко
Если они отталкивались от игры показанной в первом туре , то Украина явна должна быть последней )
Шотландия лучше выглядела?
+7
-7
0
Ответ ПП ПП
По игре, за первый тур, учитывая силу оппов- лучшая Португалия.
Великая и ужасная чехия
0
0
0
Ответ Юрий Кечко
Если они отталкивались от игры показанной в первом туре , то Украина явна должна быть последней )
Им даже 24 место многовато, думаю они намного ниже чем те кто не прошел отбор😁
0
0
0
Ответ Бульон Швепс
Комментарий удален модератором
це их боротьба
+3
-3
0
Ответ Кирилл Голивец
Украина даже завышена)
И очень сильно )))
+1
-1
0
По мне, Грузия симпатичнее Украины смотрелась и должны стоять выше. Просто возле «Сигнал Идуна Парк» лес, а так бы выиграли Турцию.
0
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По игре, за первый тур, учитывая силу оппов- лучшая Португалия.
0
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Турция слишком высоко, по факту ее место рядом с Грузией, на строчку выше. Португалия должна замыкать 10ку. Хохлы должны быть на последнем месте, самая слабая сборная
+1
-1
0
Гешпания по праву там. Отберем у немцев праздник.
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
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