Испания – главный фаворит Евро после 1-го тура по версии Goal. Германия – 2-я, Португалия – 3-я, Франция – 4-я, Англия – 5-я, Украина – 20-я
Испания названа главным фаворитом Евро-2024 после первого тура.
Портал Goal представил рейтинг фаворитов турнира после матчей первого тура группового этапа. Первую строчку в рейтинге заняла сборная Испании.
Рейтинг фаворитов Евро-2024 по версии Goal:
1. Испания;
2. Германия;
3. Португалия;
4. Франция;
5. Англия;
6. Нидерланды;
7. Швейцария;
8. Италия;
9. Турция;
10. Словакия;
11. Румыния;
12. Словения;
13. Австрия;
14. Хорватия;
15. Бельгия;
16. Дания;
17. Венгрия;
18. Чехия;
19. Сербия;
20. Украина;
21. Польша;
22. Грузия;
23. Албания;
24. Шотландия.