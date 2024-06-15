Франция – главный фаворит Евро по версии The Independent. Германия и Англия – в топ-3, Португалия – 4-я, Испания – 5-я, Италия – 7-я, Украина – 22-я
Сборная Франции – главный фаворит Евро-2024 по версии The Independent.
Британское интернет-издание составило список главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Команда Дидье Дешама заняла первую строчку.
Весь список выглядит так:
1. Франция;
2. Германия;
3. Англия;
4. Португалия;
5. Испания;
6. Нидерланды;
7. Италия;
8. Бельгия;
9. Австрия;
10. Венгрия;
11. Хорватия;
12. Дания;
13. Словения;
14. Чехия;
15. Швейцария;
16. Сербия;
17. Шотландия;
18. Польша;
19. Словакия;
20. Румыния;
21. Турция;
22. Украина;
23. Албания;
24. Грузия.
Очередное доказательство, что все эти прогнозы дно.
Как она оказалась у них так низко не понятно.