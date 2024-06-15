Франция – главный фаворит Евро по версии The Independent. Германия и Англия – в топ-3, Португалия – 4-я, Испания – 5-я, Италия – 7-я, Украина – 22-я

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Сборная Франции – главный фаворит Евро-2024 по версии The Independent.

Британское интернет-издание составило список главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Команда Дидье Дешама заняла первую строчку.

Весь список выглядит так:

1. Франция;

2. Германия;

3. Англия;

4. Португалия;

5. Испания;

6. Нидерланды;

7. Италия;

8. Бельгия;

9. Австрия;

10. Венгрия;

11. Хорватия;

12. Дания;

13. Словения;

14. Чехия;

15. Швейцария;

16. Сербия;

17. Шотландия;

18. Польша;

19. Словакия;

20. Румыния;

21. Турция;

22. Украина;

23. Албания;

24. Грузия. 

18 комментариев
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Хорватия, бронзовый призер последнего чм, ниже Венгрии и Австрии. Окей
+7
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Ответ раскаявшийся жиробас
у Хорватии исторически нет успехов на евро, с чего бы им сейчас появиться?
То ли дело Австрия и Венгрия. На Евро успех за успехом
+5
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+4
Да хватит уже расклады считать, когда уже игры начались
+1
0
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Венгрия отлетела от Швейцарии😂
Очередное доказательство, что все эти прогнозы дно.
+2
-1
+1
Ответ Vatikan
Россия была бы в 10ке
Если бы не в 20ке
+1
0
+1
Ответ раскаявшийся жиробас
у Хорватии исторически нет успехов на евро, с чего бы им сейчас появиться?
Но за то есть успех на ЧМ 18 взяли 2 место А ЧМ хоть заняли 3 место
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Все рейтинги это пиар.
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Моё мнение что Хорватия фаворит.
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а Россия какая?
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Ответ ОттоДракула
Хорватия, бронзовый призер последнего чм, ниже Венгрии и Австрии. Окей
Наверное из-за группы смерти
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Венгрия отлетела от Швейцарии😂 Очередное доказательство, что все эти прогнозы дно.
Комментарий удален пользователем
Ответ Yavich
Комментарий удален пользователем
Не по этому рейтингу...
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Венгрия отлетела от Швейцарии😂 Очередное доказательство, что все эти прогнозы дно.
Ну это же их личное видение, так то Швейцария и была фаворитом
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Ответ Извилина Заремы
Не по этому рейтингу...
Я исправился 🤣 Сначала не понял чему ты так удивлен
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Ответ Yavich
Ну это же их личное видение, так то Швейцария и была фаворитом
Швейцария для меня потонцеальный полуфиналист.
Как она оказалась у них так низко не понятно.
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Венгрия отлетела от Швейцарии😂 Очередное доказательство, что все эти прогнозы дно.
А ты что думал Венгрия фаворитом будет, всех направо и лево обувать будут 🫤🫤🫤
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