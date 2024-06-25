Мехди Тареми: «Я выбрал «Интер» из-за его истории, это великий клуб. У них сильная команда, хорошее взаимопонимание между игроками и тренером»

Теги Интер Симоне Индзаги высшая лига Португалия Порту серия А Италия Мехди Тареми Футбол

Мехди Тареми рассказал, почему перешел в «Интер».

Иранский нападающий присоединился к «нерадзурри» этим летом. 

«У «Интера» сильная команда, и, судя по тому, что я видел по телевизору, игроки хорошо ладят друг с другом, они сильные и сплоченные. Я думаю, что между игроками и тренером хорошее взаимопонимание. «Интер» – великий клуб, и поэтому я его выбрал. Я хочу играть в Италии и проявить себя здесь.

С 7-8 лет я смотрел много матчей Серии А, Ла Лиги и Премьер-лиги. Когда смотришь эти матчи, становишься фанатом больших клубов, и «Интер» – один из них. Вспоминаются игры «Интера» в Лиге чемпионов и в чемпионате. История клуба убедила меня присоединиться к ним, я очень счастлив. Моя цель – помогать команде, я буду стараться делать свою работу, забивать и отдавать передачи.  Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Тареми.

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2 комментария
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Странно что он ушёл в этом сезоне а не в прошлом когда цифры у него были посолиднее .
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Мехди, ты дома ⚫️🔵
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