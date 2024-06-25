Мехди Тареми: «Я выбрал «Интер» из-за его истории, это великий клуб. У них сильная команда, хорошее взаимопонимание между игроками и тренером»

Мехди Тареми рассказал, почему перешел в «Интер».

Иранский нападающий присоединился к «нерадзурри» этим летом.

«У « » сильная команда, и, судя по тому, что я видел по телевизору, игроки хорошо ладят друг с другом, они сильные и сплоченные. Я думаю, что между игроками и тренером хорошее взаимопонимание. «Интер» – великий клуб, и поэтому я его выбрал. Я хочу играть в Италии и проявить себя здесь.

С 7-8 лет я смотрел много матчей Серии А, Ла Лиги и Премьер-лиги. Когда смотришь эти матчи, становишься фанатом больших клубов, и «Интер» – один из них. Вспоминаются игры «Интера» в Лиге чемпионов и в чемпионате. История клуба убедила меня присоединиться к ним, я очень счастлив. Моя цель – помогать команде, я буду стараться делать свою работу, забивать и отдавать передачи. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?