Чалханоглу вряд ли перейдет в «Баварию». Пальинья остается приоритетом для немцев

Теги Бавария Интер Эвертон Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Хакан Чалханоглу Жоау Пальинья Амаду Онана Футбол

Переход Хакана Чалханоглу в «Баварию» маловероятен.

Как сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Флориана Плеттенберга и Керри Хау, кандидатура 30-летнего полузащитника обсуждалась руководством мюнхенского клуба, которое связывалось с его представителями, но переговоров с «Интером» не было.

Приоритетом для мюнхенцев остается Жоау Пальинья, трансфер которого из «Фулхэма» сорвался прошлым летом. «Бавария» также изучает альтернативные варианты, включая Амаду Онана из «Эвертона».

Чалханоглу открыт для перехода в «Баварию». Мюнхенцы еще не делали предложение «Интеру»

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6 комментариев
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Ответ Семён Жуйло
Хочу купить дом, но не имею возможности. Могу купить козу, но не имею желания.
Так давайте же выпьем чтоб наши желания и возможности совпадали.
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+6
Хочу купить дом, но не имею возможности. Могу купить козу, но не имею желания.
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не понимаю таких новостей. Чалханоглу плеймекер а Палинья разрушитель. какая связь между ними ? как можно выбирать между двумя абсолютно разными по стилистике игроками
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