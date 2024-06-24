Чалханоглу вряд ли перейдет в «Баварию». Пальинья остается приоритетом для немцев

Переход Хакана Чалханоглу в «Баварию» маловероятен.

Как сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Флориана Плеттенберга и Керри Хау, кандидатура 30-летнего полузащитника обсуждалась руководством мюнхенского клуба, которое связывалось с его представителями, но переговоров с « » не было.

Приоритетом для мюнхенцев остается , трансфер которого из « » сорвался прошлым летом. « » также изучает альтернативные варианты, включая Амаду Онана из « ».

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