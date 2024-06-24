Хорватия не реализовала 2 пенальти на Евро. Модрич не забил Италии, Петкович – Испании
Хорватия дважды не реализовала пенальти на Евро-2024.
В 3-м туре группового этапа против Италии Лука Модрич не реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку Давиде Фраттези. Джанлуиджи Доннарумма отразил удар капитана хорватской сборной.
Ранее хорватам не удалось реализовать 11-метровый удар в матче с Испанией (0:3) – тогда не забил нападающий Бруно Петкович.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Пожалуйста, можно этот человек никогда не закончит с футболом 🙏