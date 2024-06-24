Хорватия не реализовала 2 пенальти на Евро. Модрич не забил Италии, Петкович – Испании

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Хорватия дважды не реализовала пенальти на Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа против Италии Лука Модрич не реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку Давиде Фраттези. Джанлуиджи Доннарумма отразил удар капитана хорватской сборной.

Ранее хорватам не удалось реализовать 11-метровый удар в матче с Испанией (0:3) – тогда не забил нападающий Бруно Петкович.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

11 комментариев
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Модрич с космической скоростью исправился
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Ну что ты будешь делать с Хорватией, молодцы просто, непотопляемая банда, будто на пол силы играют, и главное такие спокойные всегда. Финалист ЧМ 2018, Обладатель бронзы ЧМ2022. Просто молодцы, ничего больше не скажешь
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Думал Хорватия мёртвая, а Италия ещё хуже
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+2
Ответ Павел Павленко
в 42 году Италия сыграла с Хорватией и выиграла 4-0. у комментатара все с головой норм ??что еще он вспомнит?? Матч Старта Киев и Флакельф??? тоже кстати в 42 году был
Интересный исторический факт же
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КАК ТАК? 90+7 и такое
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Модрич просто машина! 💪
Пожалуйста, можно этот человек никогда не закончит с футболом 🙏
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Указали бы в новости что Модрич добил
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плохая новость для вытных товарищей, ведь теперь в рейтинге 3-х мест теперь есть одна команда с 2 очками, если чехия не победит турцию или англия с данией выиграют свои матчи, то будет и вторая, тогда победа румынии выведет украину в плей офф, не говоря о том что и сама Украина может взять очки у Бельгийцев)
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