Чалханоглу о слухах про «Баварию»: «Я счастлив в «Интере». Хочу выиграть еще больше трофеев с клубом»

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия Сборная Турции по футболу возможные трансферы Евро-2024 Хакан Чалханоглу Футбол

Хакан Чалханоглу прокомментировал слухи про переход из «Интера» в «Баварию».

Ранее стало известно, что немецкий клуб рассматривает возможность приобретения 30-летнего полузащитника.

«В свете последних слухов, распространяемых в СМИ, я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы прояснить ситуацию.

До сих пор я воздерживался от комментариев по поводу спекуляций, поскольку в настоящее время я остаюсь капитаном сборной Турции на Евро-2024. Однако я считаю, что сейчас уместно сделать четкое заявление, чтобы избежать дальнейших недопониманий.

Я очень счастлив в «Интере». Отношения, которые я разделяю с клубом и нашими невероятными болельщиками, поистине особенные. Вместе мы достигли значительных успехов, и меня радует перспектива выиграть еще больше трофеев с «Интером».

И еще раз повторюсь: сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы сделать счастливыми жителей своей страны. Спасибо вам за понимание и поддержку. Вперед, «Интер», – написал игрок «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу в инстаграме.

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5 комментариев
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Всё ещё сильно переживающие миланисты, сразу потеряли интерес к теме.
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Ответ Е.Р.
Дежурная фраза. Продавать только при адекватной замене. Типа Хефрена или вообще Тонали. А то начали писать про какого-то Пессину и Схоутена.
Тонали может опять клуб подставить
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Дежурная фраза.
Продавать только при адекватной замене. Типа Хефрена или вообще Тонали.
А то начали писать про какого-то Пессину и Схоутена.
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Зная его прошлое, такие фразы только напрягать должны
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Ответ Алексей Супонинский
Тонали может опять клуб подставить
я бы дал ему шанс.
зато если прокатит, то ржать на Миланом можно будет еще несколько лет.
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